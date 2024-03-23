Нападник "Вашингтона" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Вашингтон Кепіталз" Сонні Мілано першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
27-річний американець доклався до шаленої домашньої перемоги над "Кароліною" (7:6 Б). Він оформив перший у кар'єрі хет-трик в основний час.
"Гаррікейнз" відкрили рахунок у першому періоді зусиллями Ахо, але Мілано у відповідь в більшості проштовхнув шайбу за лінію з близької відстані. "Кароліна" згодом знову повела з голом Слевіна. Та в середині другої 20-хвилинки Овєчкін відновив статус-кво. А згодом Мілано курйозно підправив шайбу до воріт після виграного вкидання.
Тим не менше, "Кароліна" зусиллями Ахо та Шея знову опинилася попереду перед третім періодом. "Кепіталз" відігралися завдяки голу Карлсона в більшості. Далі герой вечора оформив третю шайбу – Мілано знову зумів "прошити" скупчення хокеїстів перед воротами. Подальший обмін взяттями воріт призвів до овертайму з цифрами 6:6 на табло. Дійшло і до серії булітів, де сильнішим виявився "Вашингтон".
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Колорадо" Мікко Рантанен і вінгер "Далласа" Джеймі Бенн. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в розгромі "Коламбуса" (6:1). Натомість другий двома шайбами засмутив "Піттсбург" (4:2).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Вашингтон" – "Кароліна" – 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0)
- "Даллас" – "Піттсбург" – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
- "Колорадо" – "Коламбус" – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
- "Арізона" – "Сіетл" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
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