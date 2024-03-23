Нападник "Вашингтона" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

27-річний американець доклався до шаленої домашньої перемоги над "Кароліною" (7:6 Б). Він оформив перший у кар'єрі хет-трик в основний час.

"Гаррікейнз" відкрили рахунок у першому періоді зусиллями Ахо, але Мілано у відповідь в більшості проштовхнув шайбу за лінію з близької відстані. "Кароліна" згодом знову повела з голом Слевіна. Та в середині другої 20-хвилинки Овєчкін відновив статус-кво. А згодом Мілано курйозно підправив шайбу до воріт після виграного вкидання.

Тим не менше, "Кароліна" зусиллями Ахо та Шея знову опинилася попереду перед третім періодом. "Кепіталз" відігралися завдяки голу Карлсона в більшості. Далі герой вечора оформив третю шайбу – Мілано знову зумів "прошити" скупчення хокеїстів перед воротами. Подальший обмін взяттями воріт призвів до овертайму з цифрами 6:6 на табло. Дійшло і до серії булітів, де сильнішим виявився "Вашингтон".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Колорадо" Мікко Рантанен і вінгер "Далласа" Джеймі Бенн. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в розгромі "Коламбуса" (6:1). Натомість другий двома шайбами засмутив "Піттсбург" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: