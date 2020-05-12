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УЕФА объявил окончательное решение о дисквалификации Беседина

Новости » Спорт     12.05.2020 - 15:51
УЕФА объявил окончательное решение о дисквалификации Беседина
Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Ни "Динамо", ни сам игрок не обжаловали решение

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе решение о дисквалификации форварда Динамо Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Окончательный итог дела был подтвержден после того, как истекло время для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Наказание футболиста вступило в силу с 19 декабря 2019 года, когда он был временно отстранен в связи с расследованием дела. Таким образом дисквалификация Беседина продлится до 19 декабря 2020 года, а это значит, что игрок сборной Украины сможет принять участие на чемпионате Европы, который запланирован на июнь следующего года.

Беседин сдал положительный допинг-тест после выездного матча "Динамо" в Лиге Европы против "Мальме" (3:4) в конце ноября 2019 года. В организме футболиста были обнаружены следы стимулятора двигательных реакций, повышающего физическую работоспособность.

Форвард в нынешнем сезоне успел принять участие в 23 матчах "Динамо", забив 8 голов и отдав результативную передачу.

Напомним, из-за ситуации с Бесединым "Динамо" досрочно вернуло арендованного форварда.

Теги Новости Украины ДинамоУЕФАотстранениедопинг
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