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УЄФА оголосив остаточне рішення про дискваліфікацію Бесєдіна

Новини » Спорт     12.05.2020 - 15:51
УЄФА оголосив остаточне рішення про дискваліфікацію Бесєдіна
Фото: Артем Бесєдін (fcdynamo.kiev.ua)

Ні "Динамо", ні сам гравець не оскаржили рішення

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) залишив у силі рішення про дискваліфікацію форварда Динамо Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Остаточний підсумок справи був підтверджений після того, як минув час для подачі апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Покарання футболіста набрало чинності з 19 грудня 2019 року, коли він був тимчасово відсторонений у зв'язку з розслідуванням справи. Таким чином дискваліфікація Бесєдіна триватиме до 19 грудня 2020 року, а це означає, що гравець збірної України зможе взяти участь на чемпіонаті Європи, який запланований на червень наступного року.

Бесєдін здав позитивний допінг-тест після виїзного матчу "Динамо" в Лізі Європи проти "Мальме" (3:4) наприкінці листопада 2019 року. В організмі футболіста були виявлені сліди стимулятора рухових реакцій, підвищує фізичну працездатність.

Форвард в нинішньому сезоні встиг взяти участь у 23 матчах "Динамо", забивши 8 голів і віддавши результативну передачу.

Нагадаємо, через ситуацію з Бесєдіним "Динамо" достроково повернуло орендованого форварда.

Теги Новини України ДинамоУЕФАотстранениедопинг
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