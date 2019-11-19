Форвард "Барселоны" хочет перейти в ПСЖ

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн хочет продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Ok Diario.

У французского футболиста не складываются отношения с игроками "Барсы", в частности с Лионелем Месси, из-за чего он хочет перейти в ПСЖ. Также он не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится. Ранее сам француз признался, что ему тяжело привыкнуть к стилю игры "сине-гранатовых".

Отмечается, что 28-летний игрок может стать частью сделки по возвращению Неймара в каталонский клуб.

Гризманн перешел в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом 2019 года за 120 млн евро.

Напомним, каталонский клуб был оштрафован на 300 евро за ранние переговоры с футболистом.

"Атлетико" обращалось к руководству Ла Лиги с просьбой не регистрировать трансфер француза из-за споров по деталям сделки. "Матрасники" получили за переход Гризманна 120 млн евро - сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля.

"Атлетико" же настаивал, что каталонцы должны доплатить еще 80 млн евро, поскольку они согласовали с игроком его трансфер еще в марте, тогда сумма составляла 200 млн евро. По словам руководителей "Атлетико", у них имелись доказательства этого, однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.