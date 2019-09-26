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"Барселона" оштрафована на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

Новости » Спорт    26.09.2019 - 17:27
"Барселона" оштрафована на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном
Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/FCBarcelona)

"Атлетико" требовал каталонцев доплаты в размере 80 млн евро

Испанская федерация футбола (RFEF) оштрафовала каталонскую "Барселону" всего на 300 евро в связи с нарушениями при переговорах по переходу нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" в минувшее летнее трансферное окно. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на решение организации.

При этом в заявлении говорится, что федерация осознает, что сумма штрафа носит символический характер. Сам игрок освобожден от ответственности.

Каталонский клуб был наказан за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом.

Напомним, "Атлетико" обращалось к руководству Ла Лиги с просьбой не регистрировать трансфер француза из-за споров по деталям сделки. "Матрасники" получили за переход Гризманна 120 млн евро - сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля.

"Атлетико" же настаивал, что каталонцы должны доплатить еще 80 млн евро, поскольку они согласовали с игроком его трансфер еще в марте, тогда сумма составляла 200 млн евро. По словам руководителей "Атлетико", у них имелись доказательства этого, однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.

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