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Гризманн официально стал футболистом "Барселоны"

Новости » Спорт    12.07.2019 - 16:29
Гризманн официально стал футболистом "Барселоны"
Фото: Антуан Гризманн (fcbarcelona.com)

Контракт рассчитан на 5 лет

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн перешел в "Барселону". Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма выкупа французского футболиста составила 120 млн евро. С игроком заключен контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна 800 млн евро.

"Сине-гранатовые" также опубликовали в Twitter короткий ролик с 28-летним игроком в футболке клуба и сопроводили его подписью: "Мы ждали этого".

Гризманн выступал за "Атлетико" с июля 2014 года. В мае нынешнего года он объявил о решении покинуть клуб. Его контракт с "матрасниками" был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее француз не явился в расположение "Атлетико" на тренировочный сбор, за что клуб пообещал наказать игрока.

Также руководство мадридцев обвинило своего нападающего и каталонскую команду в неуважении. В клубе также считают, что "Барселона" побудила игрока разорвать договорные отношения по ходу сезона, когда мадридская команда не только играла в Лиге чемпионов с "Ювентусом", но и боролась против каталонской команды за победу в чемпионате Испании.

В связи с этим "Атлетико" отказался предоставить каталонцам отсрочку платежа за переход игрока.

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