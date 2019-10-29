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Финалист ЧМ-2018 готов расторгнуть контракт с "Барселоной"

Новости » Спорт    29.10.2019 - 11:33
Финалист ЧМ-2018 готов расторгнуть контракт с "Барселоной"
Фото: Иван Ракитич (fcbarcelona.com)

Полузащитник недоволен недостатком игрового времени

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист встретился с руководством "сине-гранатовых" и получил согласие на переход в другой клуб. Полузащитник недоволен недостатком игровых минут.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ракитич выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что на 31-летнего хорвата претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Интер". Стоит отметить, что в летнее трансферное окно Ракитич был в шаге от аренды в "Ювентус" с правом выкупа.

В составе сборной Хорватии хавбек дошел до финала чемпионата мира-2018, где уступил Франции.

Напомним, как сообщалось ранее, "Барселона" в ближайшее зимнее трансферное окно намерен сосредоточиться на продаже нескольких игроков команды, а не на подписании новичков.

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