Финалист ЧМ-2018 готов расторгнуть контракт с "Барселоной"

Фото: Иван Ракитич (fcbarcelona.com)

Полузащитник недоволен недостатком игрового времени

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист встретился с руководством "сине-гранатовых" и получил согласие на переход в другой клуб. Полузащитник недоволен недостатком игровых минут.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ракитич выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что на 31-летнего хорвата претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Интер". Стоит отметить, что в летнее трансферное окно Ракитич был в шаге от аренды в "Ювентус" с правом выкупа.

В составе сборной Хорватии хавбек дошел до финала чемпионата мира-2018, где уступил Франции.

Напомним, как сообщалось ранее, "Барселона" в ближайшее зимнее трансферное окно намерен сосредоточиться на продаже нескольких игроков команды, а не на подписании новичков.