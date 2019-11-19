Форвард "Барселони" хоче перейти в ПСЖ

Нападник каталонської "Барселони" Антуан Грізманн хоче продовжити кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен". Про це повідомляє Ok Diario.

У французького футболіста не складаються стосунки з гравцями "Барси", зокрема з Ліонелем Мессі, через що він хоче перейти в ПСЖ. Також він не може адаптуватися до гри каталонців і готовий покинути команду в літнє трансферне вікно, якщо ситуація не покращиться. Раніше сам француз зізнався, що йому важко звикнути до стилю гри "синьо-гранатових".

Відзначається, що 28-річний гравець може стати частиною операції з повернення Неймара в каталонський клуб.

Грізманн перейшов в "Барселону" з мадридського "Атлетіко" влітку 2019 року за 120 млн євро.

Нагадаємо, каталонський клуб був оштрафований на 300 євро за ранні переговори з футболістом.

"Атлетіко" зверталось до керівництва Ла Ліги з проханням не реєструвати трансфер француза через суперечки у деталях угоди. "Матрасники" отримали за перехід Грізманна 120 млн євро - суму відступних, яка діяла за його контракту починаючи з 1 липня.

"Атлетико" ж наполягав, що каталонці повинні доплатити ще 80 млн євро, оскільки вони узгодили з гравцем його трансфер ще в березні, тоді сума становила 200 млн євро. Зі слів керівників "Атлетіко", у них були наявні докази цього, однак пізніше мадридський клуб відкликав скаргу.