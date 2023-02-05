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Фортеця Бахмут. Військові показали фоторепортаж з найгарячішого напрямку фронту

Фото: військові показали фоторепортаж з Бахмута (facebook.com/93OMBr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За місто Бахмут, що в Донецькій області, точаться запеклі бої. Українські військові кожен день демонструють свою хоробрість та відбивають російські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-ту окрему механізовану бригаду Холодний Яр у Facebook.

"Окупанти заявляли, що захоплять країну за 2-3 дні, але лише це місто намагаються захопити з літа", - зазначають військові.

Так, наразі за Бахмут точаться жорсткі бої. Наші захисники з великими зусиллями, ризикуючи життям, мужньо тримають позиції та завдають ворогу великих втрат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що ситуація на фронті стає жорсткішою, але стійкість наших бійців вирішує все.

Він також заявляв, що здавати Бахмут ніхто не буде. А якщо Україна отримає необхідну зброю, захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть звільняти Донбас.

Тим часом російські військові намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.

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БахмутДонбасВійна Росії проти України