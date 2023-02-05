Крепость Бахмут. Военные показали фоторепортаж с самого горячего направления фронта

"Оккупанты заявляли, что захватят страну за 2-3 дня, но только этот город пытаются захватить с лета", - отмечают военные.

Так, сейчас за Бахмут идут жесткие бои. Наши защитники с большими усилиями, рискуя жизнью, мужественно удерживают позиции и наносят врагу большие потери.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что ситуация на фронте ужесточается, но устойчивость наших бойцов решает все.

Он также заявлял, что сдавать Бахмут никто не будет. А если Украина получит необходимое оружие, защитники не только не отойдут от Бахмута, но и начнут освобождать Донбасс.

Тем временем российские военные пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

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