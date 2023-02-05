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Дороги під обстрілом. Бахмут стає все більш ізольованим, - британська розвідка

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 05 лютого 2023 09:49
Дороги під обстрілом. Бахмут стає все більш ізольованим, - британська розвідка Фото: росіяни намагаються взяти під контроль траси, які ведуть до Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, які ведуть до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут. Ймовірно, окупанти прострілюють дороги до міста.

"М03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників - зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії", - зазначає розвідка.

Також, за попередньою інформацією, найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, встановили контроль над трасою, яка сполучає Бахмут та Сіверськ. Водночас розвідка зазначає, що є альтернативні дороги, якими можуть користуватися українські захисники.

"У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", - підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу наші захисники відбили атаки ворога на 5 напрямках, зокрема поблизу Бахмута.

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