Формуються списки, відпрацьовуються маршрути. МЗС вживає заходи для евакуації з Судану

Міністерство закордонних справ України вживає активні заходи для евакуації наших громадян з Судану. Формуються списки осіб, відпрацьовуються логістичні маршрути й безпекові аспекти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.
"МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - пише Ніколенко.
Деталі про евакуацію будуть повідомлені пізніше, коли це буде безпечно для наших громадян.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Нещодавно в збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.
Тим часом армія Судану заявила, що допоможе з евакуацією іноземних громадян, оскільки стрілянина та авіаудари лунають по всій столиці.
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