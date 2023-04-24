Формируются списки, отрабатываются маршруты. МИД принимает меры по эвакуации из Судана

Министерство иностранных дел Украины принимает активные меры по эвакуации наших граждан из Судана. Формируются списки лиц, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - пишет Николенко.
Детали об эвакуации будут сообщены позже, когда это будет безопасно для наших граждан.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Недавно в вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжены.
Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан, поскольку стрельба и авиаудары раздаются по всей столице.
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