ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Формують кліматичне майбутнє. TIME включив CEO ДТЕК до списку 100 світових лідерів

Україна, Середа 05 листопада 2025 18:17
UA EN RU
Формують кліматичне майбутнє. TIME включив CEO ДТЕК до списку 100 світових лідерів Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в Топ-100 світових лідерів з кліматичної трансформації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчить рейтинг, який складений американським виданням Time.

"Тема боротьби з кліматичною кризою неминуче простежується у цьогорічному TIME100 Climate - списку впливових лідерів, що рухають уперед кліматичні дії бізнесу. У різних країнах світу управлінці, керівники компаній, дослідники та інноватори працюють над тим, щоб забезпечити доступ до необхідного фінансування та ресурсів для успішної й справедливої кліматичної трансформації", - йдеться в рейтингу.

В рейтингу Топ-100 гендиректор ДТЕК Тімченко увійшов в категорію "Інноватори" за розвиток розподіленої енергетики в Україні в умовах війни. Зокрема, під час війни ДТЕК будує найбільшу в Україні вітрову електростанцію, а також вже запустив найбільшу в країні систему накопичення енергії.

"Україна дуже швидко зрозуміла: більш децентралізовані моделі генерації та розподілу забезпечують значно вищу стійкість до атак. В умовах зростання глобальної нестабільності уряди та бізнеси у світі вже починають звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Ми стаємо лабораторією енергетики майбутнього - і я закликаю всіх приїхати та побачити, як ми це втілюємо", - сказав Тімченко.

Нагадаємо, раніше Тімченко заявив, що Україна має потенціал стати ключовим експортером чистої енергії до ЄС. Причому країна має унікальні переваги в цьому контексті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце