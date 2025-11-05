Формують кліматичне майбутнє. TIME включив CEO ДТЕК до списку 100 світових лідерів

"Тема боротьби з кліматичною кризою неминуче простежується у цьогорічному TIME100 Climate - списку впливових лідерів, що рухають уперед кліматичні дії бізнесу. У різних країнах світу управлінці, керівники компаній, дослідники та інноватори працюють над тим, щоб забезпечити доступ до необхідного фінансування та ресурсів для успішної й справедливої кліматичної трансформації", - йдеться в рейтингу.

В рейтингу Топ-100 гендиректор ДТЕК Тімченко увійшов в категорію "Інноватори" за розвиток розподіленої енергетики в Україні в умовах війни. Зокрема, під час війни ДТЕК будує найбільшу в Україні вітрову електростанцію, а також вже запустив найбільшу в країні систему накопичення енергії.

"Україна дуже швидко зрозуміла: більш децентралізовані моделі генерації та розподілу забезпечують значно вищу стійкість до атак. В умовах зростання глобальної нестабільності уряди та бізнеси у світі вже починають звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Ми стаємо лабораторією енергетики майбутнього - і я закликаю всіх приїхати та побачити, як ми це втілюємо", - сказав Тімченко.