Формируют климатическое будущее. TIME включил CEO ДТЭК в список 100 мировых лидеров

"Тема борьбы с климатическим кризисом неизбежно прослеживается в нынешнем TIME100 Climate - списке влиятельных лидеров, которые двигают вперед климатические действия бизнеса. В разных странах мира управленцы, руководители компаний, исследователи и инноваторы работают над тем, чтобы обеспечить доступ к необходимому финансированию и ресурсам для успешной и справедливой климатической трансформации", - говорится в рейтинге.

В рейтинге Топ-100 гендиректор ДТЭК Тимченко вошел в категорию "Инноваторы" за развитие распределенной энергетики в Украине в условиях войны. В частности, во время войны ДТЭК строит крупнейшую в Украине ветровую электростанцию, а также уже запустил крупнейшую в стране систему накопления энергии.

"Украина очень быстро поняла: более децентрализованные модели генерации и распределения обеспечивают значительно более высокую устойчивость к атакам. В условиях роста глобальной нестабильности правительства и бизнесы в мире уже начинают обращать внимание на то, что происходит в Украине. Мы становимся лабораторией энергетики будущего - и я призываю всех приехать и увидеть, как мы это воплощаем", - сказал Тимченко.