ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Формируют климатическое будущее. TIME включил CEO ДТЭК в список 100 мировых лидеров

Украина, Среда 05 ноября 2025 18:17
UA EN RU
Формируют климатическое будущее. TIME включил CEO ДТЭК в список 100 мировых лидеров Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в Топ-100 мировых лидеров по климатической трансформации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует рейтинг, который составлен американским изданием Time.

"Тема борьбы с климатическим кризисом неизбежно прослеживается в нынешнем TIME100 Climate - списке влиятельных лидеров, которые двигают вперед климатические действия бизнеса. В разных странах мира управленцы, руководители компаний, исследователи и инноваторы работают над тем, чтобы обеспечить доступ к необходимому финансированию и ресурсам для успешной и справедливой климатической трансформации", - говорится в рейтинге.

В рейтинге Топ-100 гендиректор ДТЭК Тимченко вошел в категорию "Инноваторы" за развитие распределенной энергетики в Украине в условиях войны. В частности, во время войны ДТЭК строит крупнейшую в Украине ветровую электростанцию, а также уже запустил крупнейшую в стране систему накопления энергии.

"Украина очень быстро поняла: более децентрализованные модели генерации и распределения обеспечивают значительно более высокую устойчивость к атакам. В условиях роста глобальной нестабильности правительства и бизнесы в мире уже начинают обращать внимание на то, что происходит в Украине. Мы становимся лабораторией энергетики будущего - и я призываю всех приехать и увидеть, как мы это воплощаем", - сказал Тимченко.

Напомним, ранее Тимченко заявил, что Украина имеет потенциал стать ключевым экспортером чистой энергии в ЕС. Причем страна имеет уникальные преимущества в этом контексте.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место