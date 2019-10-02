Формула Зеленского: как президент убеждал Верховную раду поддержать его мирный план

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября согласовали "формулу Штайнмайера". Она должна стать частью нового закона об особом статусе местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Согласно документу, закон временно вступает в силу в день местных выборов на пока что неподконтрольных территориях Донбасса. На постоянной основе он будет действовать после того как ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами.

Вечером после новостей из Минска президент Владимир Зеленский дал экстренный брифинг. По его словам, выборы пройдут только после вывода российских войск с Донбасса и получения Украиной контроля над восточной границей. Условия этих маневров лидеры "нормандской четверки" должны обсудить уже в текущем месяце.

Однако, кроме заверений Зеленского, что мир будет заключен без сдачи национальных интересов, других гарантий украинское общество не получило. В то же время в Кремле и так называемых "Л/ДНР" не скрывали, что довольны произошедшим. Более того, представители боевиков позже потребовали, чтобы Украина согласовала с ними новый закон об особом статусе Донбасса.

В тот же день в Киеве собралось два митинга "против капитуляции в российско-украинской войне". Аналогичные акции сегодня прошли и в других городах. Однако на данный момент они имеют скорее предупредительный характер. Изменения по ОРДЛО должна принять Верховная рада. Зеленский пообещал, что документ с "формулой Штайнмайера" будет разработан в тесном сотрудничестве с обществом.

Примечательно, что даже депутаты "Слуги народа" узнали о договоренности в Минске из новостей и брифинга президента. Хотя именно Раде предстоит имплементировать ее в украинское законодательство. Членам монобольшинства пообещали, что Зеленский позже лично ответит на их вопросы. Также была запланирована встреча с главами других парламентских сил, на которой настояла "Батькивщина", хотя "Голос" требовал провести закрытое заседание со всеми депутатами.

Слово Зеленского

Президент пришел в Верховную раду на следующий день вместе с главой своего офиса Андреем Богданом. Встреча с лидерами фракций проходила за закрытыми дверями и Зеленский сразу попросил участников не вдаваться в детали этого разговора общаясь потом со СМИ. По словам одного из них, во время беседы звучала информация с ограниченным доступом.

"Президент ощущал себя уверенно, но не имел желания выходить в зал к народным депутатам. Он уверен в том, что он очень сильный игрок на международной арене, ощущает в себе силы победить сейчас всех оппонентов и демонстрировал уверенность, что он идет именно теми шагами, которые приведут к миру", – рассказал РБК-Украина собеседник в "Евросолидарности".

Другой источник издания уточнил, что по большей части Зеленский повторял тезисы вчерашнего брифинга. Основной посыл: команда президента знает, что делает, нужно просто ей довериться. "После встречи появилось еще больше вопросов, чем было до этого. Хотя сложилось впечатление, что Зеленский уже намного лучше понимает, что происходит, чем раньше", – отметил один из участников встречи.

По итогам разговора с президентом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" – это технический шаг для перехода в "нормандский формат".

"Я хочу заверить, что нет даже намека на какие-то капитуляции и нарушения интересов Украины. К сожалению, есть закрытая часть переговоров. Я не могу коммуницировать все в общество. Помните, как это было с обменом пленных. Это все такое же. Сейчас я могу гарантировать, что все нормально. Мы все с проукраинской позицией", – добавил он.

Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко, который также участвовал во встрече, заявил, что президент "четко дал понять", что перед проведением выборов должна быть выполнена часть минских договоренностей о безопасности. И эта последовательность, со слов депутата, должна быть согласована на встрече "нормандской четверки", после чего имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

"Этот закон мы хотим совместно разработать, когда будет наработана дорожная карта в нормандском формате. Вероятно, это будет в декабре, когда истекает срок действия старого закона. Все фракции настаивали, что будут участвовать в написании этого нового закона, в котором будут изложены дальнейшие шаги – о демилитаризации Донбасса, контроле над границей и потом о выборах", – отметил Батенко.

Хоть Зеленский и отказался повторить сказанное в сессионном зале перед всеми депутатами, он нашел время на встречу со своей фракцией. В "Слуге народа" уверяют, что разговор прошел абсолютно спокойно и президент ответил на все вопросы, которые были у депутатов. Правда, пока остается неясным, когда состоится встреча в "нормандском формате", ради которой все и затевалось.

"Президент разъяснил, что согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" было осознанным шагом с его стороны и что ни о какой капитуляции или нарушении интересов Украины речь вообще не идет. Выборы на оккупированных территориях не будут проводиться под дулами автоматов и состоятся только после того, как Украина восстановит контроль над границей, и отвода войск с Донбасса", – рассказала РБК-Украина замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, в "Слуге народа" создадут рабочую группу, которая будет информировать депутатов о переговорном процессе. Возглавит ее председатель комитета внешней политики Богдан Яременко. Фактически он и будет коммуникатором между фракцией и Банковой по этому вопросу.

"Нас все аргументы президента абсолютно удовлетворяют, мы понимаем, что это был верный шаг, поскольку он открывает возможности для проведения саммита нормандского формата. Мы понимаем, что речь идет о вооруженном конфликте между Украиной и Россией, поэтому говорить нужно именно с президентом России", – сказал Яременко.

Поправки оппозиции

Другие фракции, хоть и не имели возможности задать все свои вопросы Зеленскому, уже сформировали позиции по поводу происходящего. Например, в "Оппозиционной платформе – За життя" полностью поддерживают действия власти, расценивая их как "едва ли не первые шаги к достижению мира".

"Дальше все будет зависеть от переговоров в рамках "нормандской четверки" и минского процесса, от того, насколько парламент будет динамично принимать необходимые законы и исполнительная власть сможет обеспечить их выполнение", – сказал РБК-Украина представитель ОПЗЖ Юрий Павленко.

При этом во фракции считают, что слова президента о том, что перед проведением выборов и принятием закона должен быть восстановлен контроль над границей и выведены войска, "не совсем совпадают с тем, что предусматривает так называемая "формула Штайнмайера".

"К сожалению, вчера президент, выступая с заявлением, несколько противоречил сам себе в пункте первом, в пункте втором и в пункте третьем. Но мне бы не хотелось сейчас комментировать его слова, понимая, что это, возможно, проблема людей, формирующих его коммуникацию и заявления. Или, возможно, это вызвано его эмоциональным состоянием", – уточнил Павленко.

Самую категоричную позицию заняла "Европейская солидарность" Петра Порошенко, заявив о риске капитуляции и возможном разрушении мировой коалиции в поддержку Украины. В то же время, по словам пятого президента, "формула Штайнмайера", согласованная в Минске, "была придумана в Кремле".

"Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я вам это говорю как непосредственный участник саммитов нормандского формата, где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор, и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", – рассазал лидер "Солидарности".

Во фракции утверждают: без четкого выполнения компонента безопасности Минских договоренностей, вывода оккупационных войск и введения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на Донбассе, проведение выборов будет капитуляцией перед Россией.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что "формула Штайнмайера" неприемлема для Украины. Она уточнила, что именно Верховная рада должна разработать план урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Тимошенко, в существующем законе об особом статусе фактически заложена автономия оккупированных территорий, потому его нужно менять.

"Формула Штайнмайера в дипломатическом мире понимается как: сначала выборы, а потом – как жизнь покажет. А формула Украины – сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", – объяснила нардеп.

Во фракции "Голос" настаивают, что общество должно услышать от президента простым и понятным языком его намерения касательно войны и мира.

"Пока нет оснований говорить о каких-то "перемогах" или "зрадах". Нет оснований говорить, что произошло критичного или чрезвычайно важного в принятии украинской делегацией в минской группе так называемой "формулы Штайнмайера". Пока это просто набор слов", – сказал глава фракции Сергей Рахманин.

Пока не будет обеспечена безопасность, никакие выборы, независимо от принятых законов, количества и качества наблюдателей, невозможны, настаивают в "Голосе".