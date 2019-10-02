Формула Зеленського: як президент переконував Верховну раду підтримати його мирний план

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня погодили "формулу Штайнмайера". Вона повинна стати частиною нового закону про особливий статус місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Згідно з документом, закон тимчасово набуває чинності в день місцевих виборів на поки що підконтрольних територіях Донбасу. На постійній основі він буде діяти після того як ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли відповідно до міжнародних стандартів.

Увечері після новин з Мінська президент Володимир Зеленський дав екстрений брифінг. За його словами, вибори відбудуться тільки після виводу російських військ з Донбасу і отримання Україною контролю над східною межею. Умови цих маневрів лідери "нормандської четвірки" мають обговорити вже в поточному місяці.

Однак, крім запевнень Зеленського, що світ буде укладено без здачі національних інтересів, інших гарантій українське суспільство не отримало. У той же час в Кремлі і так званих "Л/ДНР" не приховували, що задоволені тим, що сталося. Більш того, представники бойовиків пізніше зажадали, щоб Україна погодила з ними новий закон про особливий статус Донбасу.

У той же день у Києві зібралося два мітинги "проти капітуляції в російсько-українській війні". Аналогічні акції сьогодні пройшли і в інших містах. Однак на даний момент вони мають попереджувальний характер. Зміни за ОРДЛО повинна прийняти Верховна рада. Зеленський пообіцяв, що документ з "формулою Штайнмайера" буде розроблений в тісній співпраці з товариством.

Примітно, що навіть депутати "Слуги народу" дізналися про домовленості в Мінську з новин та брифінгу президента. Хоча саме Раді належить імплементувати її в українське законодавство. Членам монобольшинства пообіцяли, що Зеленський пізніше особисто відповість на їхні запитання. Також була запланована зустріч з главами інших парламентських сил, на якій наполягла "Батьківщина", хоча "Голос" вимагав провести закрите засідання з усіма депутатами.

Слово Зеленського

Президент прийшов у Верховну раду на наступний день разом з главою свого офісу Андрієм Богданом. Зустріч з лідерами фракцій проходила за закритими дверима і Зеленський відразу попросив учасників не вдаватися в деталі цієї розмови, спілкуючись потім зі ЗМІ. За словами одного з них, під час бесіди звучала інформація з обмеженим доступом.

"Президент відчував себе впевнено, але не мав бажання виходити в зал до народних депутатів. Він впевнений в тому, що він дуже сильний гравець на міжнародній арені, відчуває в собі сили перемогти зараз всіх опонентів і демонстрував впевненість, що він йде саме тими кроками, які приведуть до світу", – розповів РБК-Україна співрозмовник в "Євросолідарності".

Інше джерело видання уточнило, що по більшій частині Зеленський повторював тези вчорашнього брифінгу. Основний посил: команда президента знає, що робить, потрібно просто їй довіритися. “Після зустрічі з'явилося ще більше запитань, ніж було до цього. Хоча склалося враження, що Зеленський вже набагато краще розуміє, що відбувається, ніж раніше", – зазначив один з учасників зустрічі.

За підсумками розмови з президентом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що підписання "формули Штайнмайера" – це технічний крок для переходу в "нормандський формат".

"Я хочу запевнити, що немає навіть натяку на якісь капітуляції і порушення інтересів України. На жаль, є закрита частина переговорів. Я не можу комунікувати все суспільство. Пам'ятаєте, як це було з обміном полонених. Це все таке ж. Зараз я можу гарантувати, що все нормально. Ми всі з проукраїнською позицією", – додав він.

Співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко, який також брав участь у зустрічі, заявив, що президент чітко дав зрозуміти, що перед проведенням виборів повинна бути виконана частина мінських домовленостей про безпеку. І ця послідовність, зі слів депутата, має бути погоджена на зустрічі нормандської четвірки, після чого імплементована в новий закон про особливий статус Донбасі.

"Цей закон ми хочемо спільно розробити, коли буде напрацьована дорожня карта в нормандському форматі. Ймовірно, це буде в грудні, коли закінчується термін дії старого закону. Всі фракції наполягали, що будуть брати участь у написанні цього нового закону, в якому будуть викладені подальші кроки – про демілітаризацію Донбасу, контроль над кордоном і потім про вибори", – зазначив Батенко.

Хоч Зеленський і відмовився повторити сказане в сесійній залі перед усіма депутатами, він знайшов час на зустріч зі своєю фракцією. У "Слуги народу" запевняють, що розмова пройшла абсолютно спокійно і президент відповів на всі питання, які були у депутатів. Правда, поки залишається неясним, коли відбудеться зустріч у "нормандському форматі", заради якої все і затівалося.

"Президент роз'яснив, що згода на так звану "формулу Штайнмайера" було усвідомленим кроком з його боку і що ні про яку капітуляцію або порушення інтересів України мова взагалі не йде. Вибори на окупованих територіях не будуть проводитися під дулами автоматів і відбудуться тільки після того, як Україна відновить контроль над кордоном, і відводу військ з Донбасу", – розповіла РБК-Україна заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, у "Слуги народу" створять робочу групу, яка буде інформувати депутатів про переговорному процесі. Очолить її голова комітету зовнішньої політики Богдан Яременко. Фактично він і буде комунікатором між фракцією і Банкової з цього питання.

"Нас всі аргументи президента абсолютно задовольняють, ми розуміємо, що це був вірний крок, оскільки відкриває можливості для проведення саміту нормандського формату. Ми розуміємо, що мова йде про збройному конфлікті між Україною і Росією, тому говорити треба саме з президентом Росії", – сказав Яременко.

Поправки опозиції

Інші фракції, хоч і не мали можливості поставити всі свої запитання Зеленському, вже сформували позиції з приводу того, що відбувається. Наприклад, в "Опозиційній платформі – За життя" повністю підтримують дії влади, розцінюючи їх як "чи не перші кроки до досягнення миру".

"Далі все буде залежати від переговорів у рамках нормандської четвірки і мінського процесу, від того, наскільки парламент буде динамічно приймати необхідні закони і виконавча влада зможе забезпечити їх виконання", – сказав РБК-Україна представник ОПЗЖ Юрій Павленко.

При цьому у фракції вважають, що слова президента про те, що перед проведенням виборів і прийняттям закону повинні бути відновлений контроль над кордоном і виведені війська, "не зовсім збігаються з тим, що передбачає так звана “формула Штайнмайера".

"На жаль, вчора президент, виступаючи із заявою, дещо суперечив сам собі в пункті першому, у пункті другому і в пункті третьому. Але мені б не хотілося зараз коментувати його слова, розуміючи, що це, можливо, проблема людей, які формують його комунікацію і заяви. Або, можливо, це викликано його емоційним станом", – уточнив Павленко.

Найбільш категоричну позицію зайняла "Європейська солідарність" Петра Порошенка, заявивши про ризик капітуляції і можливе руйнування світової коаліції на підтримку України. У той же час, за словами п'ятого президента, "формула Штайнмайера", погоджена в Мінську, "була придумана в Кремлі".

"Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів Нормандського формату, де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію і українська сторона завжди давала рішучу відсіч і наші німецькі, французькі та американські партнери завжди підтримували українську сторону", – заявив лідер "Солідарності".

У фракції стверджують: без чіткого виконання компоненту безпеки Мінських домовленостей, виведення окупаційних військ і введення миротворчій місії з мандатом Ради безпеки ООН на Донбасі, проведення виборів буде капітуляцією перед Росією.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що "формула Штайнмайера" неприйнятна для України. Вона уточнила, що саме Верховна рада повинна розробити план врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Тимошенко, в існуючому законі про особливий статус фактично закладена автономія окупованих територій, тому його потрібно міняти.

"Формула Штайнмайера в дипломатичному світі розуміється, як: спочатку вибори, а потім – як життя покаже. А формула України – спочатку демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону і Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось різниця", – пояснила нардеп.

У фракції "Голос" наполягають, що суспільство має почути від президента простим і зрозумілим мовою його наміри щодо війни та миру.

"Поки немає підстав говорити про якісь "перемогах" або "зрада". Немає підстав говорити, що сталося критичного або надзвичайно важливого в прийнятті українською делегацією в мінській групі так званої "формули Штайнмайера". Поки що це просто набір слів", – сказав голова фракції Сергій Рахманін.

Поки не буде забезпечена безпека, ніякі вибори незалежно від прийнятих законів, кількості і якості спостерігачів неможливі, наполягають у "Голосі"