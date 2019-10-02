Арахамия назвал техническим шагом подписание "формулы Штайнмайера"

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Такое заявление Арахамия сделал после встречи с президентом Украины

Подписание контактной группой "формулы Штайнмайера" - это технический шаг для перехода в Нормандский формат. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателями фракций Верховной рады из-за обсуждения подписания "формулы Штайнмайера".

"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в Нормандский формат. Мы не в нормандской формате сейчас, мы в Минском формате. После того формата, много неопределенностей. У общества будет много возможностей, протестовать, выразиться, работать в комитетах. Сейчас еще закона нет", - сообщил Арахамия.

По словам председателя фракции "Слуга народа", никакой "измены" в заключенном соглашении нет.

"Я хочу заверить, что нет даже намека на какие-то капитуляции и нарушения интересов Украины. К сожалению, есть закрытая часть переговоров. Я не могу коммуницировать все в общество. Помните, как это было с обменом пленных. Это все такое же. Сейчас я могу гарантировать, что все нормально. Мы все с проукраинской позицией", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее отмечалось, что начало заседания ВР затягивается. Подчеркивалось, что это происходит из-за обсуждения подписания "формулы Штайнмайера".

Как писало РБК-Украина ранее, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".