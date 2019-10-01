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Формула Штайнмайера не закріплена єдиним документом, - Сайдик

Новини » Політика    01.10.2019 - 21:28
Формула Штайнмайера не закріплена єдиним документом, - Сайдик
Фото: Мартін Сайдик (twitter.com/synychka)

Учасники ТКГ закріпили документ листами

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик повідомив, що Тристороння контактна група в Мінську закріпила "формулу Штайнмайера" листами, а не єдиним документом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Сайдика білоруським ЗМІ.

За його словами, учасники ТКГ закріпили документ листами.

"За рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня сьогодні члени тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами в мою адресу підтвердили текст "формули Штайнмайера", - заявив він, відповідаючи на питання про те, в якій формі зафіксована "формула Штайнмайера".

На уточнююче питання про те, чи не стоять підписи всіх учасників контактної групи під єдиним текстом, Сайдик пояснив: "Як я і сказав, підписи стоять під окремими листами".

Нагадаємо, раніше Сайдик розповів, коли відбудеться розведення сил і засобів в Золотом і Петровському в Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що "формулу Штайнмайера" імплементують у новий закон про статус Донбасу. Він почне діяти, коли на окупованому Донбасі пройдуть місцеві вибори за Конституцією України, а також після публікації ОБСЄ про те, що вибори пройшли за міжнародними стандартами.

Сайдик назвав дату відведення військ в Петровському і Золотом ОБСЄ зафіксувала 200 вибухів в Донецькій області
Новини України ОБСЄформула Штайнмаєра
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