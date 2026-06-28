"Формула" пенсії: як порахувати свої виплати самостійно

Кожен може заздалегідь дізнатися, на яку суму пенсії очікувати, - і для цього не потрібно йти до Пенсійного фонду.
Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.
Пенсія за віком не є однаковою для всіх. Її розраховують індивідуально - для кожної людини окремо.
На суму впливають два ключові показники:
Чим більший стаж і вища офіційна зарплата - тим більша пенсія.
Якщо хочете дізнатися орієнтовну суму своєї пенсії - скористайтеся онлайн-сервісом. На вебпорталі електронних послуг ПФУ є "Пенсійний калькулятор". Він доступний в особистому кабінеті і допомагає швидко прикинути майбутні виплати.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, де в Україні отримують найбільшу та найменшу пенсію - різниця між регіонами виявилася суттєвою.
Тим часом, різниця між найменшою і найбільшою пенсією в країні сягає десяти разів. РБК-Україна з'ясовувало, чим це пояснюється.