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"Формула" пенсии: как посчитать свои выплаты самостоятельно

06:30 28.06.2026 Вс
1 мин
Узнать ожидаемую сумму можно, даже если до пенсии еще далеко
aimg Елена Чупровская
Фото: как украинцам быстро узнать сумму будущей пенсии (Getty Images)

Каждый может заранее узнать, какую сумму пенсии ожидать - и для этого не нужно идти в Пенсионный фонд.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Что определяет размер пенсии

Пенсия по возрасту не одинакова для всех. Ее рассчитывают индивидуально - для каждого человека отдельно.

На сумму влияют два ключевых показателя:

  • страховой стаж - сколько лет человек официально работал;
  • заработная плата - какую зарплату она получала и с которой платились страховые взносы.

Чем больше стаж и выше официальная зарплата - тем больше пенсия.

Как сосчитать пенсию самому

Если хотите узнать ориентировочную сумму своей пенсии - воспользуйтесь онлайн-сервисом. На вебпортале электронных услуг ПФУ есть "Пенсионный калькулятор". Он доступен в личном кабинете и помогает быстро прикинуть будущие выплаты.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывала, где в Украине получают самую большую и меньшую пенсию - разница между регионами оказалась существенной.

Между тем разница между наименьшей и наибольшей пенсией в стране достигает десяти раз. РБК-Украина выяснило, чем это объясняется.

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