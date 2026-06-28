"Формула" пенсии: как посчитать свои выплаты самостоятельно

Что определяет размер пенсии

Пенсия по возрасту не одинакова для всех. Ее рассчитывают индивидуально - для каждого человека отдельно.

На сумму влияют два ключевых показателя:

страховой стаж - сколько лет человек официально работал;

заработная плата - какую зарплату она получала и с которой платились страховые взносы.

Чем больше стаж и выше официальная зарплата - тем больше пенсия.

Как сосчитать пенсию самому

Если хотите узнать ориентировочную сумму своей пенсии - воспользуйтесь онлайн-сервисом. На вебпортале электронных услуг ПФУ есть "Пенсионный калькулятор". Он доступен в личном кабинете и помогает быстро прикинуть будущие выплаты.