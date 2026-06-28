"Формула" пенсии: как посчитать свои выплаты самостоятельно
Каждый может заранее узнать, какую сумму пенсии ожидать - и для этого не нужно идти в Пенсионный фонд.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Что определяет размер пенсии
Пенсия по возрасту не одинакова для всех. Ее рассчитывают индивидуально - для каждого человека отдельно.
На сумму влияют два ключевых показателя:
- страховой стаж - сколько лет человек официально работал;
- заработная плата - какую зарплату она получала и с которой платились страховые взносы.
Чем больше стаж и выше официальная зарплата - тем больше пенсия.
Как сосчитать пенсию самому
Если хотите узнать ориентировочную сумму своей пенсии - воспользуйтесь онлайн-сервисом. На вебпортале электронных услуг ПФУ есть "Пенсионный калькулятор". Он доступен в личном кабинете и помогает быстро прикинуть будущие выплаты.
Напомним, РБК-Украина ранее рассказывала, где в Украине получают самую большую и меньшую пенсию - разница между регионами оказалась существенной.
Между тем разница между наименьшей и наибольшей пенсией в стране достигает десяти раз. РБК-Украина выяснило, чем это объясняется.