Формула миру й не тільки, Зеленський обговорив низку питань з прем'єром Іраку
Президент України Володимир Зеленський, в межах свого візиту до Саудівської Аравії, зустрівся із прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Президент подякував за солідарність Іраку з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права", - пише пресслужба.
Під час розмови президент висловив подяку Іраку за підтримку нашої країни в межах міжнародних організацій, а також за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.
Фото: Володимир Зеленський, президент України та Мухаммед Шіа ас-Судані, прем'єр-міністр Іраку (president.gov.ua)
Також Володимир Зеленський обговорив із прем'єром шляхи участі Іраку в імплементації української формули миру й взаємодію країн в гуманітарній сфері. В кінці президент запросив Мухаммада Шіа Ас-Судані відвідати Україну з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпрацю
Візит президента України до Саудівської Аравії
Володимир Зеленський, сьогодні, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де зустрівся спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Зокрема він також виступив під час саміту регіональної міжурядової організації Ліга арабських держав.
Як стверджує секретар РНБО Олексій Данілов, президент також може приєднається в онлайн-режимі до зустрічі лідерів G7.
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