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Формула миру й не тільки, Зеленський обговорив низку питань з прем'єром Іраку

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П'ятниця 19 травня 2023 18:59
Формула миру й не тільки, Зеленський обговорив низку питань з прем'єром Іраку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський, в межах свого візиту до Саудівської Аравії, зустрівся із прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент подякував за солідарність Іраку з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права", - пише пресслужба.

Під час розмови президент висловив подяку Іраку за підтримку нашої країни в межах міжнародних організацій, а також за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Мухаммед Шіа ас-Судані, прем'єр-міністр Іраку (president.gov.ua)

Також Володимир Зеленський обговорив із прем'єром шляхи участі Іраку в імплементації української формули миру й взаємодію країн в гуманітарній сфері. В кінці президент запросив Мухаммада Шіа Ас-Судані відвідати Україну з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпрацю

Візит президента України до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський, сьогодні, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де зустрівся спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Зокрема він також виступив під час саміту регіональної міжурядової організації Ліга арабських держав.

Як стверджує секретар РНБО Олексій Данілов, президент також може приєднається в онлайн-режимі до зустрічі лідерів G7.

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