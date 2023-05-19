ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Формула мира и не только: Зеленский обсудил ряд вопросов с премьером Ирака

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 18:59
Формула мира и не только: Зеленский обсудил ряд вопросов с премьером Ирака Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего визита в Саудовскую Аравию, встретился с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент поблагодарил за солидарность Ирака с Украиной и украинским народом, твердую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, принципа нерушимости границ и соблюдения норм международного права", - пишет пресс-служба.

Во время разговора президент выразил благодарность Ираку за поддержку нашей страны в рамках международных организаций, а также за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Мухаммед Шиа ас-Судани, премьер-министр Ирака (president.gov.ua)

Владимир Зеленский обсудил с премьером пути участия Ирака в имплементации украинской формулы мира и взаимодействие стран в гуманитарной сфере. В конце президент пригласил Мухаммада Шиа Ас-Судани посетить Украину с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества.

Визит президента Украины в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский, сегодня, 19 мая, совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. В частности, он также выступил во время саммита региональной межправительственной организации Лига арабских государств.

Как утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, президент может присоединиться в онлайн-режиме к встрече лидеров G7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ирак Война в Украине
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов