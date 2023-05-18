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Формула мира, пленные и вывоз детей. В ОП рассказали о встрече со спецпредставителем Китая

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Четверг 18 мая 2023 11:53
Формула мира, пленные и вывоз детей. В ОП рассказали о встрече со спецпредставителем Китая Фото: Ли Хуэй (china-embassy.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента провели брифинг по ситуации с безопасностью в Украине для китайской делегации во главе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Ермак поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что наша страна уважает неприкосновенность границ других государств, как это предусмотрено Уставом ООН.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина в защите от агрессора действует исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН. К тому же государство хочет установить устойчивый и справедливый мир, восстановить свою территориальную целостность, как это предусмотрено в украинской формуле мира.

Так, Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подробно рассказали о десяти пунктах формулы мира президента Владимире Зеленском. Руководитель ОП отметил, что мирный план содержит исчерпывающие ответы на все вызовы, созданные этой войной.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира", - отметил Ермак.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Роман Машовец проинформировали членов правительственной делегации Китая о ситуации на фронте, потерях оккупантов и недавних массированных ракетных атаках РФ на объекты украинской гражданской инфраструктуры и причиненных ими жертвах среди гражданских.

Между тем, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об украинских пленных, как гражданских, так и военных, которых удерживает Россия. Он проинформировал о нарушении прав людей и военных преступлениях, совершаемых РФ.

Советник - уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила о незаконном вывозе россиянами украинских детей и их принудительном усыновлении в РФ. Она призвала приобщиться к международным усилиям по возвращению украинцев домой.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал китайской правительственной делегации об усилиях Украины и партнеров по продолжению действия "зернового соглашения", которое пыталась сорвать страна-агрессор. Он подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного движения судов по зерновому коридору, поскольку это поддерживает стабильность на мировом рынке продовольствия и уменьшает риск продовольственных кризисов в самых уязвимых странах Азии и Африки.

К тому же министр энергетики Герман Галущенко и посол Украины в КНР Павел Рябикин рассказали представителям Китая об опасностях в связи с захватом Россией Запорожской АЭС. Они отметили, что пребывание на станции российской военной техники и солдат, которіе фактически взяли в заложники персонал АЭС, увеличивает ядерные риски для всего континента, и отметили, что станция должна быть демилитаризована, как предполагает украинская формула мира.

Напомним, во время визита Ли Хуэя в Украину он провел переговоры с Кулебой.

Bloomberg также сообщило, что спецпредставитель встретился с Зеленским, это подтвердили в Китае.

После Украины спецпредставитель Китая поедет в Польшу, Францию и Германию, а также посетит Москву.

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