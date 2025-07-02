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Формула-1 змінила календар: що чекає фанів у 2026 році

У які дати пройде новий сезон Формули-1 у 2026 році (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Формула-1 показала, як буде виглядати календар перегонів на сезон 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної автомобільної федерації.

З чого старт і чим завершиться чемпіонат

Сезон традиційно стартуватиме в австралійському Мельбурні 6-8 березня, а фініш запланований на 4-6 грудня в Абу-Дабі.

Усього в програмі чемпіонату - 24 етапи, що залишається рекордною кількістю перегонів у межах одного сезону.

Нововведення сезону

Кампанія 2026 року стане першою, коли діятимуть оновлені технічні вимоги, зокрема скандальний перехід на 100% екологічне пальне.

Крім того, регламент передбачає зменшення ширини болідів і збільшення електричної потужності.

Також уперше за останнє десятиліття у Формулі-1 з’явиться 11-та команда - до чемпіонату приєднається "Cadillac". Востаннє така кількість учасників була зафіксована ще у сезоні 2016-го.

Глобальні корективи через Рамадан і логістику

Через святкування Рамадану у лютому та березні, етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії відбудуться у квітні.

Також вноситься коригування логістики: після перегонів у США та Канаді Формула-1 вирушить у довгий європейський тур аж до середини вересня.

Календар оновили: нові міста та зміщення етапів

Уперше з 2003 року перегони в Монако пройдуть в червні, а Гран-прі Канади - у травні.

У новому сезоні, Формула-1 отримає новий етап - Гран-прі Мадрида, який відбудеться у вересні.

Це означає, що Іспанія вперше за 14 років прийматиме одразу дві гонки: окрім Мадрида, ще одна пройде в червні в Барселоні. Новий етап замінить у календарі Гран-прі Емілії-Романьї.

Повний календар Формули-1 на сезон 2026 року

  • 6-8 березня: Гран-прі Австралії (Мельбрун)
  • 13-15 березня: Гран-прі Китаю (Шанхай)
  • 27-29 березня: Гран-прі Японії (Сузука)
  • 10-12 квітня: Гран-прі Бахрейн (Сахір)
  • 17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії (Джида)
  • 1-3 травня: Гран-прі США (Маямі)
  • 22-24 травня: Гран-прі Канади (Монреаль)
  • 5-7 червня: Гран-прі Монако (Монте-Карло)
  • 12-14 червня: Гран-прі Іспанії (Барселона)
  • 26-28 червня: Гран-прі Австрії (Шпільберг)
  • 3-5 липня: Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун)
  • 17-19 липня: Гран-прі Бельгіії (Спа-Франкоршам)
  • 24-26 липня: Гран-прі Угорщини (Будапешт)
  • 21-23 серпня: Гран-прі Нідерланди (Зандворт)
  • 4-6 вересня: Гран-прі Італії (Монца)
  • 11-13 вересня: Гран-прі Іспанії (Мадрид)
  • 25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану (Баку)
  • 9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру
  • 23-25 жовтня: Гран-прі США (Остін)
  • 30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики (Мехіко)
  • 6-8 листопада: Гран-прі Бразилії (Сан-Паулу)
  • 19-21 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)
  • 27-29 листопада: Гран-прі Катару (Лусаїл)
  • 4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі (Яс Марина)

Розклад Формули-1 на сезон 2026 року (фото: x.com/F1)

Стан справ у чемпіонаті перед новим сезоном

Станом на сезон-2025 після дев’яти етапів лідером чемпіонату Ф1 залишається Оскар Піастрі з "Макларен", який здобув п’ять перемог.

Макс Ферстаппен з "Ред Булл" і Ландо Норріс з "Макларен" мають по два тріумфи. До слова, нещодавно Норріс тріумфував на Гран-прі Австрії, а Ферстаппен - не проїхав і кола.

Також ми писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери підуть.

А ще вам буде цікаво, за скільки ж продали чемпіонський болід Формули-1 Шумахера.

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