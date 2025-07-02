Формула-1 змінила календар: що чекає фанів у 2026 році

Формула-1 показала, як буде виглядати календар перегонів на сезон 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної автомобільної федерації.
Сезон традиційно стартуватиме в австралійському Мельбурні 6-8 березня, а фініш запланований на 4-6 грудня в Абу-Дабі.
Усього в програмі чемпіонату - 24 етапи, що залишається рекордною кількістю перегонів у межах одного сезону.
Кампанія 2026 року стане першою, коли діятимуть оновлені технічні вимоги, зокрема скандальний перехід на 100% екологічне пальне.
Крім того, регламент передбачає зменшення ширини болідів і збільшення електричної потужності.
Також уперше за останнє десятиліття у Формулі-1 з’явиться 11-та команда - до чемпіонату приєднається "Cadillac". Востаннє така кількість учасників була зафіксована ще у сезоні 2016-го.
Через святкування Рамадану у лютому та березні, етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії відбудуться у квітні.
Також вноситься коригування логістики: після перегонів у США та Канаді Формула-1 вирушить у довгий європейський тур аж до середини вересня.
Уперше з 2003 року перегони в Монако пройдуть в червні, а Гран-прі Канади - у травні.
У новому сезоні, Формула-1 отримає новий етап - Гран-прі Мадрида, який відбудеться у вересні.
Це означає, що Іспанія вперше за 14 років прийматиме одразу дві гонки: окрім Мадрида, ще одна пройде в червні в Барселоні. Новий етап замінить у календарі Гран-прі Емілії-Романьї.
Станом на сезон-2025 після дев’яти етапів лідером чемпіонату Ф1 залишається Оскар Піастрі з "Макларен", який здобув п’ять перемог.
Макс Ферстаппен з "Ред Булл" і Ландо Норріс з "Макларен" мають по два тріумфи. До слова, нещодавно Норріс тріумфував на Гран-прі Австрії, а Ферстаппен - не проїхав і кола.
Також ми писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери підуть.
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