Формула-1 изменила календарь: что ждет фанов в 2026 году

Формула-1 показала, как будет выглядеть календарь гонок на сезон 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной автомобильной федерации.
Сезон традиционно стартует в австралийском Мельбурне 6-8 марта, а финиш запланирован на 4-6 декабря в Абу-Даби.
Всего в программе чемпионата - 24 этапа, что остается рекордным количеством гонок в рамках одного сезона.
Кампания 2026 года станет первой, когда будут действовать обновленные технические требования, в частности скандальный переход на 100% экологическое топливо.
Кроме того, регламент предусматривает уменьшение ширины болидов и увеличение электрической мощности.
Также впервые за последнее десятилетие в Формуле-1 появится 11-я команда - к чемпионату присоединится "Cadillac". Последний раз такое количество участников было зафиксировано еще в сезоне 2016-го.
Из-за празднования Рамадана в феврале и марте, этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии состоятся в апреле.
Также вносится корректировка логистики: после гонок в США и Канаде Формула-1 отправится в длинный европейский тур вплоть до середины сентября.
Впервые с 2003 года гонки в Монако пройдут в июне, а Гран-при Канады - в мае.
В новом сезоне, Формула-1 получит новый этап - Гран-при Мадрида, который состоится в сентябре.
Это означает, что Испания впервые за 14 лет будет принимать сразу две гонки: кроме Мадрида, еще одна пройдет в июне в Барселоне. Новый этап заменит в календаре Гран-при Эмилии-Романьи.
По состоянию на сезон-2025 после девяти этапов лидером чемпионата Ф1 остается Оскар Пиастри из "Макларен", который одержал пять побед.
Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Ландо Норрис из "Макларен" имеют по два триумфа. К слову, недавно Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, а Ферстаппен - не проехал и круга.
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