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Формула-1 изменила календарь: что ждет фанов в 2026 году

В какие даты пройдет новый сезон Формулы-1 в 2026 году (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Формула-1 показала, как будет выглядеть календарь гонок на сезон 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной автомобильной федерации.

С чего стартует и чем завершится чемпионат

Сезон традиционно стартует в австралийском Мельбурне 6-8 марта, а финиш запланирован на 4-6 декабря в Абу-Даби.

Всего в программе чемпионата - 24 этапа, что остается рекордным количеством гонок в рамках одного сезона.

Нововведения сезона

Кампания 2026 года станет первой, когда будут действовать обновленные технические требования, в частности скандальный переход на 100% экологическое топливо.

Кроме того, регламент предусматривает уменьшение ширины болидов и увеличение электрической мощности.

Также впервые за последнее десятилетие в Формуле-1 появится 11-я команда - к чемпионату присоединится "Cadillac". Последний раз такое количество участников было зафиксировано еще в сезоне 2016-го.

Глобальные коррективы из-за Рамадана и логистики

Из-за празднования Рамадана в феврале и марте, этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии состоятся в апреле.

Также вносится корректировка логистики: после гонок в США и Канаде Формула-1 отправится в длинный европейский тур вплоть до середины сентября.

Календарь обновили: новые города и смещение этапов

Впервые с 2003 года гонки в Монако пройдут в июне, а Гран-при Канады - в мае.

В новом сезоне, Формула-1 получит новый этап - Гран-при Мадрида, который состоится в сентябре.

Это означает, что Испания впервые за 14 лет будет принимать сразу две гонки: кроме Мадрида, еще одна пройдет в июне в Барселоне. Новый этап заменит в календаре Гран-при Эмилии-Романьи.

Полный календарь Формулы-1 на сезон 2026 года

  • 6-8 марта: Гран-при Австралии (Мельбрун)
  • 13-15 марта: Гран-при Китая (Шанхай)
  • 27-29 марта: Гран-при Японии (Сузука)
  • 10-12 апреля: Гран-при Бахрейн (Сахир)
  • 17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии (Джида)
  • 1-3 мая: Гран-при США (Майами)
  • 22-24 мая: Гран-при Канады (Монреаль)
  • 5-7 июня: Гран-при Монако (Монте-Карло)
  • 12-14 июня: Гран-при Испании (Барселона)
  • 26-28 июня: Гран-при Австрии (Шпильберг)
  • 3-5 июля: Гран-при Великобритании (Сильверстоун)
  • 17-19 июля: Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)
  • 24-26 июля: Гран-при Венгрии (Будапешт)
  • 21-23 августа: Гран-при Нидерландов (Зандворт)
  • 4-6 сентября: Гран-при Италии (Монца)
  • 11-13 сентября: Гран-при Испании (Мадрид)
  • 25-27 сентября: Гран-при Азербайджана (Баку)
  • 9-11 октября: Гран-при Сингапура
  • 23-25 октября: Гран-при США (Остин)
  • 30 октября - 1 ноября: Гран-при Мексики (Мехико)
  • 6-8 ноября: Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)
  • 19-21 ноября: Гран-при США (Лас-Вегас)
  • 27-29 ноября: Гран-при Катара (Лусаил)
  • 4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби (Яс Марина)

Расписание Формулы-1 на сезон 2026 года (фото: x.com/F1)

 

Положение дел в чемпионате перед новым сезоном

По состоянию на сезон-2025 после девяти этапов лидером чемпионата Ф1 остается Оскар Пиастри из "Макларен", который одержал пять побед.

Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Ландо Норрис из "Макларен" имеют по два триумфа. К слову, недавно Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, а Ферстаппен - не проехал и круга.

Также мы писали о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры уйдут.

А еще вам будет интересно, за сколько же продали чемпионский болид Формулы-1 Шумахера.

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