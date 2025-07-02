Формула-1 изменила календарь: что ждет фанов в 2026 году

С чего стартует и чем завершится чемпионат

Сезон традиционно стартует в австралийском Мельбурне 6-8 марта, а финиш запланирован на 4-6 декабря в Абу-Даби.

Всего в программе чемпионата - 24 этапа, что остается рекордным количеством гонок в рамках одного сезона.

Нововведения сезона

Кампания 2026 года станет первой, когда будут действовать обновленные технические требования, в частности скандальный переход на 100% экологическое топливо.

Кроме того, регламент предусматривает уменьшение ширины болидов и увеличение электрической мощности.

Также впервые за последнее десятилетие в Формуле-1 появится 11-я команда - к чемпионату присоединится "Cadillac". Последний раз такое количество участников было зафиксировано еще в сезоне 2016-го.

Глобальные коррективы из-за Рамадана и логистики

Из-за празднования Рамадана в феврале и марте, этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии состоятся в апреле.

Также вносится корректировка логистики: после гонок в США и Канаде Формула-1 отправится в длинный европейский тур вплоть до середины сентября.

Календарь обновили: новые города и смещение этапов

Впервые с 2003 года гонки в Монако пройдут в июне, а Гран-при Канады - в мае.

В новом сезоне, Формула-1 получит новый этап - Гран-при Мадрида, который состоится в сентябре.

Это означает, что Испания впервые за 14 лет будет принимать сразу две гонки: кроме Мадрида, еще одна пройдет в июне в Барселоне. Новый этап заменит в календаре Гран-при Эмилии-Романьи.

Полный календарь Формулы-1 на сезон 2026 года

6-8 марта: Гран-при Австралии (Мельбрун)

13-15 марта: Гран-при Китая (Шанхай)

27-29 марта: Гран-при Японии (Сузука)

10-12 апреля: Гран-при Бахрейн (Сахир)

17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии (Джида)

1-3 мая: Гран-при США (Майами)

22-24 мая: Гран-при Канады (Монреаль)

5-7 июня: Гран-при Монако (Монте-Карло)

12-14 июня: Гран-при Испании (Барселона)

26-28 июня: Гран-при Австрии (Шпильберг)

3-5 июля: Гран-при Великобритании (Сильверстоун)

17-19 июля: Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)

24-26 июля: Гран-при Венгрии (Будапешт)

21-23 августа: Гран-при Нидерландов (Зандворт)

4-6 сентября: Гран-при Италии (Монца)

11-13 сентября: Гран-при Испании (Мадрид)

25-27 сентября: Гран-при Азербайджана (Баку)

9-11 октября: Гран-при Сингапура

23-25 октября: Гран-при США (Остин)

30 октября - 1 ноября: Гран-при Мексики (Мехико)

6-8 ноября: Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

19-21 ноября: Гран-при США (Лас-Вегас)

27-29 ноября: Гран-при Катара (Лусаил)

4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби (Яс Марина)

Расписание Формулы-1 на сезон 2026 года (фото: x.com/F1)