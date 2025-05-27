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Чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму

Вівторок 27 травня 2025 14:22
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Чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму Фото: чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму (rmsothebys.com)
Автор: Константин Широкун

Гоночний болід Ferrari F2001 зірки Формули-1 Міхаеля Шумахера продали за рекордні 18,2 млн доларів на аукціоні Sotheby's, що пройшов у рамках Гран-прі Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Sotheby's.

Саме на ньому Шумахер виграв престижну гонку та завоював чемпіонський титул у 2001 році. Виручена сума стала рекордною для спорткара, за кермом якого виступав легендарний німецький пілот. Машина пройшла обслуговування та майже готова до виїзду на трасу.

Чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму

Ferrari F2001 з номером шасі 211 вважається особливим автомобілем. Крім перемоги в Монако, він приніс Шумахеру тріумф в Угорщині, забезпечивши четвертий чемпіонський титул. Це також останній болід, на якому пілот вигравав гонку у Монако.

Перед продажем автомобіль пройшов повне технічне обслуговування за участю фахівців Ferrari. Для повернення машини до робочого стану залишилося встановити нові паливні баки – вони вже замовлені та сплачені нинішнім власником.

Чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму

На початку 2025 року повідомлялося, що на торгах Sotheby's також продадуть і першу дорожню Ferrari Міхаеля Шумахера. На аукціоні планували представити купе F355 GTS, яке гонщик отримав у 1996 році як службовий автомобіль від італійської компанії. Вважається, що це був його перший власний автомобіль марки Ferrari.

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Ferrari Формула-1 шумахер
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