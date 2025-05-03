300 доларів за літр: Формула-1 на межі паливного колапсу через нові правила

Команди Формули-1 готуються до "божевільного" зростання вартості пального з 2026 року - ціна за літр може перевищити 300 доларів, що в 10 разів дорожче за нинішню вартість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання The Race .

Що відомо про можливу кризу в Формулі-1

Нові правила у "королівських перегонах" передбачають перехід на повністю синтетичне екопаливо, однак розробка та виробництво такого продукту загрожують серйозними фінансовими наслідками для команд.

Після обговорень на нещодавньому засіданні Комісії Ф1 у Женеві масштаб проблеми став очевидним - висловлюються побоювання, що нове паливо може коштувати у 10 разів дорожче, ніж зараз.

Хоча ціна пального різниться залежно від виробника, за наявною інформацією, наразі прогнозується, що вона становитиме від 170 до 225 доларів за літр (зараз команди витрачають близько 22-33 доларів за літр пального).

Проте один із керівників команди припустив, що чим більше зусиль вкладається у вдосконалення складу пального для досягнення найкращих характеристик, тим вищою стає його вартість. І зараз з’являються побоювання, що фінальна ціна може перевищити 300 доларів за літр.

Очікується, що витрати на паливо в сезоні з 24 гонок можуть сягнути 2,4 млн доларів, а на один гоночний вікенд - до 100 тисяч. І хоча з 2026 року ці витрати не входитимуть у бюджетні обмеження FIA, для багатьох команд це - реальний фінансовий удар.

"Це абсурдно. Якщо нічого не зміниться, ми всі сильно постраждаємо", - анонімно прокоментував один із керівників команди Ф1.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) вже обговорює з командами можливість внесення змін до регламенту у 2027 році. Один із варіантів - стандартизація частини компонентів пального з використанням дешевших інгредієнтів, щоб знизити вартість.

Представник FIA Ніколас Томбазіс підтвердив, що ситуація викликає занепокоєння, але висловив надію, що з часом нові технології здешевшають, як це трапляється з більшістю інновацій.

