Хто замінить Норріса або Піастрі: у "Макларен" вже є кандидат

Команда "Макларен", яка впевнено лідирує у нинішньому сезоні Формули-1, вже має план "Б" на випадок можливого відходу одного зі своїх гонщиків – Ландо Норріса чи Оскара Піастрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на F1oversteer .

"Макларен" домінує у сезоні

Після 10-ти етапів чемпіонату "Макларен" очолює Кубок конструкторів з перевагою у 175 очок над найближчим конкурентом – "Мерседесом" (374 проти 199).

У заліку пілотів лідирує Піастрі (198 очок), випереджаючи Норріса (176) та чинного чемпіона Макса Ферстаппена (155).

Незважаючи на нещодавню сутичку між Норрісом і Піастрі на Гран-прі Канади, всередині команди зберігається баланс. Однак у "Макларені" вже готуються до можливих змін у складі.

Рассел – головна альтернатива

Джордж Рассел, якого Едді Джордан назвав гонщиком світового рівня, проводить один із найкращих сезонів у кар'єрі. Він виграв Гран-прі Канади та наразі посідає четверте місце у заліку пілотів (136 очок).

Рассел ще не підписав новий контракт із "Мерседесом" та, за чутками, перебуває в полі зору кількох команд. Зокрема, варіант із британцем розглядають у "Ред Булл" – на той випадок, якщо з команди піде Ферстаппен. Також інтерес до нього проявляє "Астон Мартін".

За наявною інформацією, сам Рассел поки надає перевагу продовженню кар'єри в складі "Мерседеса". Втім і офіційних пропозицій йому наразі ще ніхто не робив.

Погляд у майбутнє

Обидва гонщики "Макларена" – Норріс і Піастрі – мають довгострокові контракти з командою. Проте, враховуючи їхню результативність і зростання конкуренції, ймовірність кадрових змін у міжсезоння зберігається.

У такому разі Рассел може стати стратегічним підсиленням для британської стайні.