Формула-1 змінила календар: що чекає фанів у 2026 році
Формула-1 показала, як буде виглядати календар перегонів на сезон 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної автомобільної федерації.
З чого старт і чим завершиться чемпіонат
Сезон традиційно стартуватиме в австралійському Мельбурні 6-8 березня, а фініш запланований на 4-6 грудня в Абу-Дабі.
Усього в програмі чемпіонату - 24 етапи, що залишається рекордною кількістю перегонів у межах одного сезону.
Нововведення сезону
Кампанія 2026 року стане першою, коли діятимуть оновлені технічні вимоги, зокрема скандальний перехід на 100% екологічне пальне.
Крім того, регламент передбачає зменшення ширини болідів і збільшення електричної потужності.
Також уперше за останнє десятиліття у Формулі-1 з’явиться 11-та команда - до чемпіонату приєднається "Cadillac". Востаннє така кількість учасників була зафіксована ще у сезоні 2016-го.
Глобальні корективи через Рамадан і логістику
Через святкування Рамадану у лютому та березні, етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії відбудуться у квітні.
Також вноситься коригування логістики: після перегонів у США та Канаді Формула-1 вирушить у довгий європейський тур аж до середини вересня.
Календар оновили: нові міста та зміщення етапів
Уперше з 2003 року перегони в Монако пройдуть в червні, а Гран-прі Канади - у травні.
У новому сезоні, Формула-1 отримає новий етап - Гран-прі Мадрида, який відбудеться у вересні.
Це означає, що Іспанія вперше за 14 років прийматиме одразу дві гонки: окрім Мадрида, ще одна пройде в червні в Барселоні. Новий етап замінить у календарі Гран-прі Емілії-Романьї.
Повний календар Формули-1 на сезон 2026 року
- 6-8 березня: Гран-прі Австралії (Мельбрун)
- 13-15 березня: Гран-прі Китаю (Шанхай)
- 27-29 березня: Гран-прі Японії (Сузука)
- 10-12 квітня: Гран-прі Бахрейн (Сахір)
- 17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії (Джида)
- 1-3 травня: Гран-прі США (Маямі)
- 22-24 травня: Гран-прі Канади (Монреаль)
- 5-7 червня: Гран-прі Монако (Монте-Карло)
- 12-14 червня: Гран-прі Іспанії (Барселона)
- 26-28 червня: Гран-прі Австрії (Шпільберг)
- 3-5 липня: Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун)
- 17-19 липня: Гран-прі Бельгіії (Спа-Франкоршам)
- 24-26 липня: Гран-прі Угорщини (Будапешт)
- 21-23 серпня: Гран-прі Нідерланди (Зандворт)
- 4-6 вересня: Гран-прі Італії (Монца)
- 11-13 вересня: Гран-прі Іспанії (Мадрид)
- 25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану (Баку)
- 9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру
- 23-25 жовтня: Гран-прі США (Остін)
- 30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики (Мехіко)
- 6-8 листопада: Гран-прі Бразилії (Сан-Паулу)
- 19-21 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)
- 27-29 листопада: Гран-прі Катару (Лусаїл)
- 4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі (Яс Марина)
Розклад Формули-1 на сезон 2026 року (фото: x.com/F1)
Стан справ у чемпіонаті перед новим сезоном
Станом на сезон-2025 після дев’яти етапів лідером чемпіонату Ф1 залишається Оскар Піастрі з "Макларен", який здобув п’ять перемог.
Макс Ферстаппен з "Ред Булл" і Ландо Норріс з "Макларен" мають по два тріумфи. До слова, нещодавно Норріс тріумфував на Гран-прі Австрії, а Ферстаппен - не проїхав і кола.
Також ми писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери підуть.
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