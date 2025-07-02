Формула-1 змінила календар: що чекає фанів у 2026 році

Формула-1 показала, як буде виглядати календар перегонів на сезон 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної автомобільної федерації.

З чого старт і чим завершиться чемпіонат

Сезон традиційно стартуватиме в австралійському Мельбурні 6-8 березня, а фініш запланований на 4-6 грудня в Абу-Дабі.

Усього в програмі чемпіонату - 24 етапи, що залишається рекордною кількістю перегонів у межах одного сезону.

Нововведення сезону

Кампанія 2026 року стане першою, коли діятимуть оновлені технічні вимоги, зокрема скандальний перехід на 100% екологічне пальне.

Крім того, регламент передбачає зменшення ширини болідів і збільшення електричної потужності.

Також уперше за останнє десятиліття у Формулі-1 з’явиться 11-та команда - до чемпіонату приєднається "Cadillac". Востаннє така кількість учасників була зафіксована ще у сезоні 2016-го.

Глобальні корективи через Рамадан і логістику

Через святкування Рамадану у лютому та березні, етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії відбудуться у квітні.

Також вноситься коригування логістики: після перегонів у США та Канаді Формула-1 вирушить у довгий європейський тур аж до середини вересня.

Календар оновили: нові міста та зміщення етапів

Уперше з 2003 року перегони в Монако пройдуть в червні, а Гран-прі Канади - у травні.

У новому сезоні, Формула-1 отримає новий етап - Гран-прі Мадрида, який відбудеться у вересні.

Це означає, що Іспанія вперше за 14 років прийматиме одразу дві гонки: окрім Мадрида, ще одна пройде в червні в Барселоні. Новий етап замінить у календарі Гран-прі Емілії-Романьї.

Повний календар Формули-1 на сезон 2026 року

6-8 березня: Гран-прі Австралії (Мельбрун)

13-15 березня: Гран-прі Китаю (Шанхай)

27-29 березня: Гран-прі Японії (Сузука)

10-12 квітня: Гран-прі Бахрейн (Сахір)

17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії (Джида)

1-3 травня: Гран-прі США (Маямі)

22-24 травня: Гран-прі Канади (Монреаль)

5-7 червня: Гран-прі Монако (Монте-Карло)

12-14 червня: Гран-прі Іспанії (Барселона)

26-28 червня: Гран-прі Австрії (Шпільберг)

3-5 липня: Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун)

17-19 липня: Гран-прі Бельгіії (Спа-Франкоршам)

24-26 липня: Гран-прі Угорщини (Будапешт)

21-23 серпня: Гран-прі Нідерланди (Зандворт)

4-6 вересня: Гран-прі Італії (Монца)

11-13 вересня: Гран-прі Іспанії (Мадрид)

25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану (Баку)

9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру

23-25 жовтня: Гран-прі США (Остін)

30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики (Мехіко)

6-8 листопада: Гран-прі Бразилії (Сан-Паулу)

19-21 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)

27-29 листопада: Гран-прі Катару (Лусаїл)

4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі (Яс Марина)

Розклад Формули-1 на сезон 2026 року (фото: x.com/F1)