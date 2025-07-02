Формула-1 изменила календарь: что ждет фанов в 2026 году
Формула-1 показала, как будет выглядеть календарь гонок на сезон 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной автомобильной федерации.
С чего стартует и чем завершится чемпионат
Сезон традиционно стартует в австралийском Мельбурне 6-8 марта, а финиш запланирован на 4-6 декабря в Абу-Даби.
Всего в программе чемпионата - 24 этапа, что остается рекордным количеством гонок в рамках одного сезона.
Нововведения сезона
Кампания 2026 года станет первой, когда будут действовать обновленные технические требования, в частности скандальный переход на 100% экологическое топливо.
Кроме того, регламент предусматривает уменьшение ширины болидов и увеличение электрической мощности.
Также впервые за последнее десятилетие в Формуле-1 появится 11-я команда - к чемпионату присоединится "Cadillac". Последний раз такое количество участников было зафиксировано еще в сезоне 2016-го.
Глобальные коррективы из-за Рамадана и логистики
Из-за празднования Рамадана в феврале и марте, этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии состоятся в апреле.
Также вносится корректировка логистики: после гонок в США и Канаде Формула-1 отправится в длинный европейский тур вплоть до середины сентября.
Календарь обновили: новые города и смещение этапов
Впервые с 2003 года гонки в Монако пройдут в июне, а Гран-при Канады - в мае.
В новом сезоне, Формула-1 получит новый этап - Гран-при Мадрида, который состоится в сентябре.
Это означает, что Испания впервые за 14 лет будет принимать сразу две гонки: кроме Мадрида, еще одна пройдет в июне в Барселоне. Новый этап заменит в календаре Гран-при Эмилии-Романьи.
Полный календарь Формулы-1 на сезон 2026 года
- 6-8 марта: Гран-при Австралии (Мельбрун)
- 13-15 марта: Гран-при Китая (Шанхай)
- 27-29 марта: Гран-при Японии (Сузука)
- 10-12 апреля: Гран-при Бахрейн (Сахир)
- 17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии (Джида)
- 1-3 мая: Гран-при США (Майами)
- 22-24 мая: Гран-при Канады (Монреаль)
- 5-7 июня: Гран-при Монако (Монте-Карло)
- 12-14 июня: Гран-при Испании (Барселона)
- 26-28 июня: Гран-при Австрии (Шпильберг)
- 3-5 июля: Гран-при Великобритании (Сильверстоун)
- 17-19 июля: Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)
- 24-26 июля: Гран-при Венгрии (Будапешт)
- 21-23 августа: Гран-при Нидерландов (Зандворт)
- 4-6 сентября: Гран-при Италии (Монца)
- 11-13 сентября: Гран-при Испании (Мадрид)
- 25-27 сентября: Гран-при Азербайджана (Баку)
- 9-11 октября: Гран-при Сингапура
- 23-25 октября: Гран-при США (Остин)
- 30 октября - 1 ноября: Гран-при Мексики (Мехико)
- 6-8 ноября: Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)
- 19-21 ноября: Гран-при США (Лас-Вегас)
- 27-29 ноября: Гран-при Катара (Лусаил)
- 4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби (Яс Марина)
Расписание Формулы-1 на сезон 2026 года (фото: x.com/F1)
Положение дел в чемпионате перед новым сезоном
По состоянию на сезон-2025 после девяти этапов лидером чемпионата Ф1 остается Оскар Пиастри из "Макларен", который одержал пять побед.
Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Ландо Норрис из "Макларен" имеют по два триумфа. К слову, недавно Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, а Ферстаппен - не проехал и круга.
Также мы писали о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры уйдут.
А еще вам будет интересно, за сколько же продали чемпионский болид Формулы-1 Шумахера.