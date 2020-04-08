Формула-1 отложила проведение девятого этапа из-за коронавируса

Фото: Гран-при Канады в Формуле-1 отложен (formula1.com)

Ближайшей гонкой в календаре становится Гран-при Франции

Организаторы Гран-при Канады объявили о переносе гонки в Монреале (12-14 июня) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 на официальном сайте.

Это уже девятый перенесенный этап чемпионата в 2020 году. Ближайшей гонкой в календаре значится Гран-при Франции, который должен пройти 28 июня, однако он также находится под вопросом. Ожидается, что в ближайшее время организаторы также объявят и о его переносе. Все спортивные мероприятия в стране отменены, а в Провансе, где находится автодром, введен строгий комендантский час.

Напомним, что старт нынешнего сезона Формулы-1 будет самым поздним за всю историю. Руководство гонок надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 этапов.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Монако и Азербайджана.