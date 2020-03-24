Формула-1 рассчитывает на возобновление сезона летом

Фото: Формула-1 не уйдет на летние каникулы (formula1.com)

Календарь ограничат 15-18 этапами

Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2020 года может стартовать летом и будет состоять из 15-18 этапов. Об этом заявил исполнительный директор Чейз Кэри, слова которого приводятся на сайте чемпионата.

Изначально в календарь входило 22 этапа. Чемпионат должен был стартовать в Австралии 13-15 марта, однако из-за вспышки коронавируса первый этап было решено отменить. Затем из-за распространения инфекции были отложены или отменены Гран-при Монако, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана.

"We are committed to bringing our fans a 2020 Championship Season. We expect to start at some point this summer, with a revised calendar of 15-18 races"https://t.co/JLLXSfNQDd — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня.

Финиш же чемпионата, по словам Кэри, с большой долей вероятности, состоится позже 27-29 ноября - даты, на которые был запланирован последний этап Формулы-1, в ОАЭ.

"Мы будем проводить гонки в период, который ранее отводился на летний перерыв. Ожидаем, что сезон завершится позднее запланированного срока", - отметил он.

Напомним, ранее руководство гонок обратилась к болельщикам из-за переноса начала сезона.