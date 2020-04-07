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Сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в июле

Новости » Спорт     07.04.2020 - 14:12
Сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в июле
Фото: проведение еще двух этапов Формулы-1 под вопросом (formula1.com)

Гран-при Канады отложат, а этап во Франции под вопросом

Чемпионат мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 может стартовать в 2020 году с двух гонок Гран-при Австрии в начале июля. Об этом пишет немецкое автоспортивное издание Auto Motor und Sport.

Отмена Гран-при Канады (12-14 июня), который в настоящее время значится первым этапом в нынешнем году, практически неизбежна. Из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, въезд на территорию страны разрешен лишь ее гражданам.

Проведение следующего Гран-при во Франции 26-28 июня также под вопросом. В Провансе, где находится автодром, введен строгий комендантский час.

Правительство Австрии, в свою очередь, смягчило режим карантина. Представители Формулы-1 уже обсуждают с промоутерами Гран-при возможность организации двух этапов в Шпильберге. Это связано с тем, что чемпионат должен провести как минимум 15 гонок согласно контрактам с телевизионными компаниями.

По состоянию на данный момент отложены или перенесены восемь этапов нынешнего сезона - Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Монако и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что старт нынешнего сезона Формулы-1 будет поздним за всю историю.

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