ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Формула-1 відклала проведення дев'ятого етапу через коронавірус

Новини » Спорт     08.04.2020 - 09:54
Формула-1 відклала проведення дев'ятого етапу через коронавірус
Фото: Гран-прі Канади в Формулі-1 відкладений (formula1.com)

Найближчою гонкою в календарі стає Гран-прі Франції

Організатори Гран-прі Канади оголосили про перенесення гонки в Монреалі (12-14 червня) через пандемію коронавірусу. Про це повідомила прес-служба чемпіонату світу з автогонок у класі машин Формули-1 на офіційному сайті.

Це вже дев'ятий перенесений етап чемпіонату у 2020 році. Найближчою гонкою в календарі значиться Гран-прі Франції, який повинен пройти 28 червня, проте він також знаходиться під питанням. Очікується, що найближчим часом організатори також оголосять і про його перенесення. Всі спортивні заходи в країні скасовані, а в Провансі, де знаходиться автодром, введена сувора комендантська година.

А ось наступний етап - Гран-прі Австрії - може пройти, як і планувалося, 5 липня. Нещодавно влада країни ввела послаблення в обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією.

Нагадаємо, що старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію. Керівництво гонок сподівається відновити чемпіонат влітку і провести 15-18 етапів.

Раніше через пандемію коронавірусу були скасовані або перенесені Гран-прі Австралії, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Монако і Азербайджану.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 8 квітня Коронавірус в світі: кількість заражених наближається до 1,5 млн
Новини України Формула-1КанадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся