UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану, Піастрі влетів у стіну (відео)

Фото: Макс Ферстаппен (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У столиці Азербайджану – Баку відбулося чергове Гран-прі Формули-1. Переможцем став чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Аварія Піастрі на старті

Гонка в Баку розпочався з драматичного епізоду: Лвідер особистого заліку – Оскар Піастрі з "Макларена" завершив гонку вже на першому колі.

Австралієць помилився на гальмуванні, заблокував колесо і влетів у стіну огорожі. Це був перший його схід у нинішньому сезоні.

Упевнене лідерство Ферстаппена

Після інциденту ініціативу перехопив чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Пілот "Ред Булл", який стартував з поулу, швидко створив відрив і контролював хід перегонів. Його стабільність і темп дозволили впевнено здобути четверту перемогу в сезоні та скоротити відставання від Піастрі у загальному заліку.

Боротьба за подіум

Найцікавіша дуель розгорнулася позаду лідера. Джордж Рассел на "Мерседес" випередив Карлоса Сайнса і вийшов на другу позицію.

Для іспанця та його команди "Вільямс" третє місце стало історичним –  це перший подіум британської стайні з 2021 року і найкращий результат за останні сім з половиною років.

Ще один пілот "Макларен" Ландо Норріс став сьомим і скоротив відставання від Піастрі у перегонах за лідерство в чемпіонаті.

Гран-прі Азербайджану, результати гонки:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 51 коло
  2. Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609
  3. Карлос Сайнс ("Вільямс") +19,199
  4. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +21,760
  5. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +33,290
  6. Юкі Цунода ("Ред Булл") +33,808
  7. Ландо Норріс ("Макларен") +34,227
  8. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +36,310
  9. Шарль Леклер ("Феррарі") +36,774
  10. Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +38,982
  11. Габріел Бортолето ("Заубер") +1.07,606
  12. Олівер Бермен ("Хаас") +1.08,262
  13. Алекс Албон ("Вільямс") +1.12,870
  14. Естебан Окон ("Хаас") +1.17,580
  15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.18,707
  16. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237
  17. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.36,392
  18. П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло
  19. Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло

Зійшов:

  • Оскар Піастрі ("Макларен")

Загальний залік, топ-5

  1. Оскар Піастрі – 324
  2. Ландо Норріс – 299
  3. Макс Ферстаппен – 255
  4. Джордж Расселл – 212
  5. Шарль Леклер – 165

Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру – відбудеться 5 жовтня на трасі "Марина-Бей".

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1Чемпіонат світуБаку