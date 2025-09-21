Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану, Піастрі влетів у стіну (відео)

У столиці Азербайджану – Баку відбулося чергове Гран-прі Формули-1. Переможцем став чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Гонка в Баку розпочався з драматичного епізоду: Лвідер особистого заліку – Оскар Піастрі з "Макларена" завершив гонку вже на першому колі.
Австралієць помилився на гальмуванні, заблокував колесо і влетів у стіну огорожі. Це був перший його схід у нинішньому сезоні.
Після інциденту ініціативу перехопив чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Пілот "Ред Булл", який стартував з поулу, швидко створив відрив і контролював хід перегонів. Його стабільність і темп дозволили впевнено здобути четверту перемогу в сезоні та скоротити відставання від Піастрі у загальному заліку.
Найцікавіша дуель розгорнулася позаду лідера. Джордж Рассел на "Мерседес" випередив Карлоса Сайнса і вийшов на другу позицію.
Для іспанця та його команди "Вільямс" третє місце стало історичним – це перший подіум британської стайні з 2021 року і найкращий результат за останні сім з половиною років.
Ще один пілот "Макларен" Ландо Норріс став сьомим і скоротив відставання від Піастрі у перегонах за лідерство в чемпіонаті.
Гран-прі Азербайджану, результати гонки:
Зійшов:
Загальний залік, топ-5
Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру – відбудеться 5 жовтня на трасі "Марина-Бей".
Раніше ми повідомили, що Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку ще на п'ять років.
Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.