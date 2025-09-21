Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Пиастри влетел в стену (видео)

В столице Азербайджана - Баку состоялось очередное Гран-при Формулы-1. Победителем стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Гонка в Баку началась с драматического эпизода: Лидер личного зачета - Оскар Пиастри из "Макларена" завершил гонку уже на первом круге.
Австралиец ошибся на торможении, заблокировал колесо и влетел в стену ограждения. Это был первый его сход в нынешнем сезоне.
После инцидента инициативу перехватил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Пилот "Ред Булл", который стартовал с поула, быстро создал отрыв и контролировал ход гонки. Его стабильность и темп позволили уверенно одержать четвертую победу в сезоне и сократить отставание от Пиастри в общем зачете.
Самая интересная дуэль развернулась позади лидера. Джордж Рассел на "Мерседес" опередил Карлоса Сайнса и вышел на вторую позицию.
Для испанца и его команды "Уильямс" третье место стало историческим - это первый подиум британской конюшни с 2021 года и лучший результат за последние семь с половиной лет.
Еще один пилот "Макларен" Ландо Норрис стал седьмым и сократил отставание от Пиастри в гонке за лидерство в чемпионате.
Гран-при Азербайджана, результаты гонки:
Сошел:
Общий зачет, топ-5
Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Сингапура - состоится 5 октября на трассе "Марина-Бэй".
Ранее мы сообщили, что Формула-1 официально продлила контракт с Баку еще на пять лет.
Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.