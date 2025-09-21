RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Пиастри влетел в стену (видео)

Фото: Макс Ферстаппен (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В столице Азербайджана - Баку состоялось очередное Гран-при Формулы-1. Победителем стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Авария Пиастри на старте

Гонка в Баку началась с драматического эпизода: Лидер личного зачета - Оскар Пиастри из "Макларена" завершил гонку уже на первом круге.

Австралиец ошибся на торможении, заблокировал колесо и влетел в стену ограждения. Это был первый его сход в нынешнем сезоне.

Уверенное лидерство Ферстаппена

После инцидента инициативу перехватил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Пилот "Ред Булл", который стартовал с поула, быстро создал отрыв и контролировал ход гонки. Его стабильность и темп позволили уверенно одержать четвертую победу в сезоне и сократить отставание от Пиастри в общем зачете.

Борьба за подиум

Самая интересная дуэль развернулась позади лидера. Джордж Рассел на "Мерседес" опередил Карлоса Сайнса и вышел на вторую позицию.

Для испанца и его команды "Уильямс" третье место стало историческим - это первый подиум британской конюшни с 2021 года и лучший результат за последние семь с половиной лет.

Еще один пилот "Макларен" Ландо Норрис стал седьмым и сократил отставание от Пиастри в гонке за лидерство в чемпионате.

Гран-при Азербайджана, результаты гонки:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 круг
  2. Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609
  3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +19,199
  4. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21,760
  5. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +33,290
  6. Юки Цунода ("Ред Булл") +33,808
  7. Ландо Норрис ("Макларен") +34,227
  8. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +36,310
  9. Шарль Леклер ("Феррари") +36,774
  10. Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +38,982
  11. Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.07,606
  12. Оливер Бермен ("Хаас") +1.08,262
  13. Алекс Албон ("Уильямс") +1.12,870
  14. Эстебан Окон ("Хаас") +1.17,580
  15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.18,707
  16. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237
  17. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.36,392
  18. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг
  19. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг

Сошел:

  • Оскар Пиастри ("Макларен")

Общий зачет, топ-5

  1. Оскар Пиастри - 324
  2. Ландо Норрис - 299
  3. Макс Ферстаппен - 255
  4. Джордж Расселл - 212
  5. Шарль Леклер - 165

Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Сингапура - состоится 5 октября на трассе "Марина-Бэй".

