ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку: гонки триватимуть до 2030-го

Субота 20 вересня 2025 15:30
UA EN RU
Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку: гонки триватимуть до 2030-го Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Гран-прі Азербайджану залишиться у календарі Формули-1 ще на п’ять років. Баку зберіг контракт до 2030-го, а вже цього вікенду там відбудеться черговий етап сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Formula 1 у соцмережі X (Twitter).

Баку зберіг місце у календарі

Азербайджан залишився у графіку Гран-прі Формули-1 на наступні п’ять років. Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Траса в Баку дебютувала у Формулі-1 у 2016 році як Гран-прі Європи, а з 2017-го отримала статус постійного етапу чемпіонату.

"Продовження угоди ілюструє міцну довіру та відданість між Формулою-1, владою Азербайджану та промоутером", - заявив генеральний директор Ф-1 Стефано Доменікалі.

Хто перемагав у Баку

За вісім років на трасі перемагали сім різних гонщиків. Єдиним дворазовим тріумфатором Гран-прі Азербайджану залишається Серхіо Перес (2021, 2023).

Крім нього, у столиці Азербайджану перемагали:

  • Оскар Піастрі (2024)
  • Макс Ферстаппен (2022)
  • Вальттері Боттас (2019)
  • Льюїс Гамільтон (2018)
  • Даніель Ріккардо (2017)
  • Ніко Росберг (2016, Гран-прі Європи).

Коли відбудеться гонка

З 19 по 21 вересня в Баку проходить 17-й етап чемпіонату Формули-1 - Гран-прі Азербайджану.

У неділю, 21 вересня, гонка Гран-прі Азербайджану розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Пряму трансляцію в Україні показують Setanta Sports Ukraine та платформа Setanta Sports.

Раніше ми писали, які зміни чекають на фанатів до 2027 року у спринтах у Формулі-1.

Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1 Баку
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто