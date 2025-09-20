Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку: гонки триватимуть до 2030-го
Гран-прі Азербайджану залишиться у календарі Формули-1 ще на п’ять років. Баку зберіг контракт до 2030-го, а вже цього вікенду там відбудеться черговий етап сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Formula 1 у соцмережі X (Twitter).
Баку зберіг місце у календарі
Азербайджан залишився у графіку Гран-прі Формули-1 на наступні п’ять років. Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Траса в Баку дебютувала у Формулі-1 у 2016 році як Гран-прі Європи, а з 2017-го отримала статус постійного етапу чемпіонату.
"Продовження угоди ілюструє міцну довіру та відданість між Формулою-1, владою Азербайджану та промоутером", - заявив генеральний директор Ф-1 Стефано Доменікалі.
Хто перемагав у Баку
За вісім років на трасі перемагали сім різних гонщиків. Єдиним дворазовим тріумфатором Гран-прі Азербайджану залишається Серхіо Перес (2021, 2023).
Крім нього, у столиці Азербайджану перемагали:
- Оскар Піастрі (2024)
- Макс Ферстаппен (2022)
- Вальттері Боттас (2019)
- Льюїс Гамільтон (2018)
- Даніель Ріккардо (2017)
- Ніко Росберг (2016, Гран-прі Європи).
Коли відбудеться гонка
З 19 по 21 вересня в Баку проходить 17-й етап чемпіонату Формули-1 - Гран-прі Азербайджану.
У неділю, 21 вересня, гонка Гран-прі Азербайджану розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Пряму трансляцію в Україні показують Setanta Sports Ukraine та платформа Setanta Sports.
