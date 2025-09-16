Формула-1 2026: коли і де пройдуть спринтерські гонки сезону

Формула-1 оголосила календар спринтів-2026. Уболівальники побачать шість гонок, зокрема дебюти у трьох країнах.
Як і цьогоріч, уболівальники "королеви автоспорту" побачать шість укорочених заїздів. Попри оновлення технічного регламенту, кількість спринтів залишиться незмінною.
Другий рік поспіль сезон спринтів відкриватиме Китай. Далі естафету підхопить етап у Маямі, де коротка гонка відбудеться втретє поспіль. Також до розкладу повертається Велика Британія.
Вперше в історії спринтерські гонки відбудуться у Канаді, Нідерландах та Сінгапурі.
Це стане важливим кроком для популяризації Формули-1 у регіонах, які традиційно збирають велику кількість глядачів на трибунах.
Як і раніше, кваліфікація спринту відбуватиметься у п’ятницю після першої практики, а сама гонка проходитиме у суботу перед кваліфікацією основного Гран-прі.
Організатори чемпіонату вже розглядають можливість розширення календаря спринтів у 2027 році. Це може стати суттєвим кроком для зміни структури гоночних вікендів.
