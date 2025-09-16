UA

Формула-1 2026: коли і де пройдуть спринтерські гонки сезону

Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Формула-1 оголосила календар спринтів-2026. Уболівальники побачать шість гонок, зокрема дебюти у трьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Формули-1.

Скільки спринтів відбудеться у 2026 році

Як і цьогоріч, уболівальники "королеви автоспорту" побачать шість укорочених заїздів. Попри оновлення технічного регламенту, кількість спринтів залишиться незмінною.

Другий рік поспіль сезон спринтів відкриватиме Китай. Далі естафету підхопить етап у Маямі, де коротка гонка відбудеться втретє поспіль. Також до розкладу повертається Велика Британія.

Нові країни у спринтерському календарі

Вперше в історії спринтерські гонки відбудуться у Канаді, Нідерландах та Сінгапурі.

Це стане важливим кроком для популяризації Формули-1 у регіонах, які традиційно збирають велику кількість глядачів на трибунах.

Розклад спринтерських гонок Формули-1 сезону-2026

  • Китай - 14 березня (2 етап)
  • Маямі - 2 травня (6 етап)
  • Канада - 23 травня (7 етап)
  • Велика Британія - 4 липня (11 етап)
  • Нідерланди - 22 серпня (14 етап)
  • Сінгапур - 10 жовтня (18 етап)

Як і раніше, кваліфікація спринту відбуватиметься у п’ятницю після першої практики, а сама гонка проходитиме у суботу перед кваліфікацією основного Гран-прі.

Що чекає Формулу-1 далі

Організатори чемпіонату вже розглядають можливість розширення календаря спринтів у 2027 році. Це може стати суттєвим кроком для зміни структури гоночних вікендів.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у 2026 році напарником чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена в Red Bull може стати дебютант Формули-1.

