Формула-1 2026: когда и где пройдут спринтерские гонки сезона

Сколько спринтов состоится в 2026 году

Как и в этом году, болельщики "королевы автоспорта" увидят шесть укороченных заездов. Несмотря на обновление технического регламента, количество спринтов останется неизменным.

Второй год подряд сезон спринтов будет открывать Китай. Далее эстафету подхватит этап в Майами, где короткая гонка состоится в третий раз подряд. Также в расписание возвращается Великобритания.

Новые страны в спринтерском календаре

Впервые в истории спринтерские гонки состоятся в Канаде, Нидерландах и Сингапуре.

Это станет важным шагом для популяризации Формулы-1 в регионах, которые традиционно собирают большое количество зрителей на трибунах.

Расписание спринтерских гонок Формулы-1 сезона-2026

Китай - 14 марта (2 этап)

Майами - 2 мая (6 этап)

Канада - 23 мая (7 этап)

Великобритания - 4 июля (11 этап)

Нидерланды - 22 августа (14 этап)

Сингапур - 10 октября (18 этап)

Как и раньше, квалификация спринта будет проходить в пятницу после первой практики, а сама гонка будет проходить в субботу перед квалификацией основного Гран-при.

Что ждет Формулу-1 дальше

Организаторы чемпионата уже рассматривают возможность расширения календаря спринтов в 2027 году. Это может стать существенным шагом для изменения структуры гоночных уикендов.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2026 году напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в Red Bull может стать дебютант Формулы-1.