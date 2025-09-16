RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Формула-1 2026: когда и где пройдут спринтерские гонки сезона

Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Формула-1 объявила календарь спринтов-2026. Болельщики увидят шесть гонок, в том числе дебюты в трех странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Формулы-1.

Сколько спринтов состоится в 2026 году

Как и в этом году, болельщики "королевы автоспорта" увидят шесть укороченных заездов. Несмотря на обновление технического регламента, количество спринтов останется неизменным.

Второй год подряд сезон спринтов будет открывать Китай. Далее эстафету подхватит этап в Майами, где короткая гонка состоится в третий раз подряд. Также в расписание возвращается Великобритания.

Новые страны в спринтерском календаре

Впервые в истории спринтерские гонки состоятся в Канаде, Нидерландах и Сингапуре.

Это станет важным шагом для популяризации Формулы-1 в регионах, которые традиционно собирают большое количество зрителей на трибунах.

Расписание спринтерских гонок Формулы-1 сезона-2026

  • Китай - 14 марта (2 этап)
  • Майами - 2 мая (6 этап)
  • Канада - 23 мая (7 этап)
  • Великобритания - 4 июля (11 этап)
  • Нидерланды - 22 августа (14 этап)
  • Сингапур - 10 октября (18 этап)

Как и раньше, квалификация спринта будет проходить в пятницу после первой практики, а сама гонка будет проходить в субботу перед квалификацией основного Гран-при.

Что ждет Формулу-1 дальше

Организаторы чемпионата уже рассматривают возможность расширения календаря спринтов в 2027 году. Это может стать существенным шагом для изменения структуры гоночных уикендов.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2026 году напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в Red Bull может стать дебютант Формулы-1.

Формула-1