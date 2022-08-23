В этом году состоится еще один саммит Крымской платформы: что известно

Осенью состоится первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Он пройдет в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"Сегодня мне выпала большая честь и приятность анонсировать проведение первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, который состоится в конце октября. Ориентировочно 24-25 октября, в Хорватии, городе Загребе", - сказал он.

Отметим, что Крымскую платформу было создано для консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Первый саммит провели в Киеве в 2021 году в Киеве. Теперь офис Крымской платформы работает в столице постоянно.