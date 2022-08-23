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В этом году состоится еще один саммит Крымской платформы: что известно

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 19:50
В этом году состоится еще один саммит Крымской платформы: что известно Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Осенью состоится первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Он пройдет в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"Сегодня мне выпала большая честь и приятность анонсировать проведение первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, который состоится в конце октября. Ориентировочно 24-25 октября, в Хорватии, городе Загребе", - сказал он.

Отметим, что Крымскую платформу было создано для консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Первый саммит провели в Киеве в 2021 году в Киеве. Теперь офис Крымской платформы работает в столице постоянно.

Напомним, сегодня состоялся саммит Крымской платформы в формате онлайн. Мероприятие объединило более 60 участников из разных стран.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина самостоятельно будет решать, каким образом будет возвращать Крым без консультаций с другими государствами мира.

Ранее Зеленский сказал, что Крым был, есть и остается частью Украины. А после того, как он вернется под контроль, то станет частью ЕС.

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Руслан Стефанчук Крымская платформа Хорватия
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