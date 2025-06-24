Формат НМТ можуть змінити: як це вплине на абітурієнтів із прифронтових регіонів

Вона зазначає, що УЦОЯО готовий до змін у проведенні НМТ. Однак перед ухваленням будь-яких рішень мають бути враховані наслідки для найвразливіших категорій вступників - зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих або прифронтових територіях.

"Ми готові до змін і аналізу критики, але варто пам’ятати: кожна новація може ускладнити проходження тесту для інших вступників", - зазначила вона.

Чому зараз не можна скоротити тривалість НМТ

За словами Вакуленко, одне з найчастіших зауважень до НМТ - його тривалість. Тестування триває до чотирьох годин, і багато хто втрачає концентрацію на фінальному етапі.

Однак спроби розділити тест на дві частини - наприклад, на два дні - можуть створити ще більше проблем. Це торкнеться тих, хто не має змоги двічі приїхати на пункт тестування, хто проживає у регіонах з постійними повітряними тривогами або перебуває за кордоном.

"Якщо ми розтягнемо тест на два дні, отримаємо подвоєне навантаження. А вступники можуть не встигнути пройти жодну з сесій. Це означає додаткову сесію і загалом чотири дні викликів", - пояснила директорка УЦОЯО.

Вона наголосила, що будь-які зміни у форматі тестування мають враховувати баланс між якісним оцінюванням і доступністю для всіх вступників.