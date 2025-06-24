Формат НМТ могут изменить: как это повлияет на абитуриентов из прифронтовых регионов

Она отмечает, что УЦОКО готов к изменениям в проведении НМТ. Однако перед принятием любых решений должны быть учтены последствия для наиболее уязвимых категорий абитуриентов - в частности тех, кто проживает на временно оккупированных или прифронтовых территориях.

"Мы готовы к изменениям и анализу критики, но стоит помнить: каждая новация может усложнить прохождение теста для других абитуриентов", - отметила она.

Почему сейчас нельзя сократить продолжительность НМТ

По словам Вакуленко, одно из самых частых замечаний к НМТ - его продолжительность. Тестирование длится до четырех часов, и многие теряют концентрацию на финальном этапе.

Однако попытки разделить тест на две части - например, на два дня - могут создать еще больше проблем. Это коснется тех, кто не имеет возможности дважды приехать на пункт тестирования, кто проживает в регионах с постоянными воздушными тревогами или находится за границей.

"Если мы растянем тест на два дня, получим удвоенную нагрузку. А поступающие могут не успеть пройти ни одну из сессий. Это означает дополнительную сессию и всего четыре дня вызовов", - пояснила директор УЦОКО.

Она подчеркнула, что любые изменения в формате тестирования должны учитывать баланс между качественным оцениванием и доступностью для всех поступающих.