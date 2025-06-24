Формат НМТ могут изменить: как это повлияет на абитуриентов из прифронтовых регионов

В Украине могут пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Однако изменения могут усложнить доступ к образованию для абитуриентов с прифронтовых и оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Медиацентре Украина директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко.
Она отмечает, что УЦОКО готов к изменениям в проведении НМТ. Однако перед принятием любых решений должны быть учтены последствия для наиболее уязвимых категорий абитуриентов - в частности тех, кто проживает на временно оккупированных или прифронтовых территориях.
"Мы готовы к изменениям и анализу критики, но стоит помнить: каждая новация может усложнить прохождение теста для других абитуриентов", - отметила она.
По словам Вакуленко, одно из самых частых замечаний к НМТ - его продолжительность. Тестирование длится до четырех часов, и многие теряют концентрацию на финальном этапе.
Однако попытки разделить тест на две части - например, на два дня - могут создать еще больше проблем. Это коснется тех, кто не имеет возможности дважды приехать на пункт тестирования, кто проживает в регионах с постоянными воздушными тревогами или находится за границей.
"Если мы растянем тест на два дня, получим удвоенную нагрузку. А поступающие могут не успеть пройти ни одну из сессий. Это означает дополнительную сессию и всего четыре дня вызовов", - пояснила директор УЦОКО.
Она подчеркнула, что любые изменения в формате тестирования должны учитывать баланс между качественным оцениванием и доступностью для всех поступающих.
Ранее РБК-Украина писало, что участники НМТ, которые сдавали тест до 5 июня, уже могут просмотреть результаты в своих персональных кабинетах. Там доступны информационная карточка для поступления и карточка результатов по предметам. Результаты для тех, кто сдавал тест после 5 июня, будут доступны до 4 июля. С 4 июля также можно заказать официальную выписку с результатами для поступления в иностранные вузы.
Также мы рассказывали, что после завершения НМТ участники сразу видят предварительные тестовые баллы за каждый предмет, но это еще не окончательные результаты для поступления. Официальные рейтинговые баллы (в шкале 100-200) появятся в электронных кабинетах до 4 июля (основная сессия) или до 30 июля (дополнительная сессия).
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