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Ford хочет полностью перейти электромобили в Европе к 2030 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, который анонсировал полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.

Об этом сообщает агентство BBC.

Компания Ford планирует потратить 1 миллиард долларов на обновление завода в немецком Кельне для производства электромобилей для массмаркета. До 2026 года Ford еще планирует производить гибридные модели автомобилей.

"Наше заявление по трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии уже на протяжении 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение", - заявил президент Ford в Европе Стюарт Роули.

Ford присоединился к Jaguar, Bentley и другим компаниям, решившим перейти на производство электрокаров на фоне новых ограничений, которые вводят в странах Европы, и введения более жестких стандартов по выбросам.

Как рассказали в BBC, в этом году европейские автопроизводители ждут значительных штрафов за несоответствия экологическим стандартам по выбросам, а ряд стран Европы вообще планирует запретить продажу автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Напомним, в прошлом году Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна стать ведущим производителем электромобилей в Европе. Для достижения этих целей правительство страны должно было выделить 8 млрд евро.

Добавим, в сентябре прошлого года парламент принял за основу законопроекты №3477 и №3476, чтобы освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих.

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