ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция намерена стать лидером по производству электромобилей в ЕС

Новости » Экономика     26.05.2020 - 22:45
Франция намерена стать лидером по производству электромобилей в ЕС
Фото: Макрон после своей инаугурации едет в гибридном Citroen DS7 (flickr)

Макрон хочет нарастить производство отечественных электрических и гибридных автомобилей

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна стать ведущим производителем экологически чистых автомобилей в Европе. Для достижения этих целей выделят 8 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Макрон отметил, что французские автозаводы только начинают отходить от последствий пандемии. По его мнению, тотальный переход на электромобили поможет возродить автомобильную отрасль.

"Нам нужна мотивирующая цель: сделать Францию ​​ведущим производителем экологически чистых транспортных средств в Европе, увеличив объем производства (до) более одного миллиона электрических и гибридных автомобилей в год в течение следующих пяти лет", - заявил Макрон.

Покупателям таких автомобилей государство предоставит значительную скидку. Бонус от государства вырастет с 6 до 7 тыс. евро.

"Нашим согражданам нужно покупать больше автомобилей, в частности, чистых. Не через два, пять или десять лет - сейчас", - сказал французский президент.

Франция была крупнейшим в Европе производителем электрических и гибридных автомобилей в 2019 году, выпустив почти 240 тыс. таких авто. Сейчас на лидерство претендует Германия.

Напомним, в марте из-за пандемии закрылся завод американского производителя электромобилей Tesla, производство возобновили лишь 12 мая.

Также сообщалось, что ценовая война на нефтяном рынке затормозит стремление стран переходить на экологически чистую энергию.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Францияэлектромобили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь