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Ford хоче повністю перейти електромобілі у Європі до 2030 року

Автор: Дмитро Левицький

Ford став першим найбільшим автовиробником, який анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі. Компанія планує перейти на електромобілі до 2030 року.

Про це повідомляє агентство BBC.

Компанія Ford планує витратити 1 мільярд доларів на оновлення заводу в німецькому Кельні для виробництва електромобілів для масмаркету. До 2026 року Ford ще планує виробляти гібридні моделі автомобілів.

"Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління", - заявив президент Ford в Європі Стюарт Роулі.

Ford приєднався до Jaguar, Bentley та інших компаній, які вирішили переходити на виробництво електрокарів на тлі нових обмежень, які вводять в країнах Європи, та введення більш жорстких стандартів щодо викидів.

Як розповіли в BBC, цього року європейські автовиробники чекають на значні штрафи за невідповідність екологічним стандартам щодо викидів, а низка країн Європи взагалі планує заборонити продаж автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, минулого року Еммануель Макрон заявив, що Франція повинна стати провідним виробником електромобілів у Європі. Для досягнення цих цілей уряд країни мав виділити 8 млрд євро.

Додамо, у вересні минулого року парламент ухвалив за основу законопроекти №3477 і №3476, щоб звільнити від податків ввезення електрокарів і комплектуючих.

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Новини України FordЕвропапроизводствоавтомобилиэлектромобили
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