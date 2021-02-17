Ford хоче повністю перейти електромобілі у Європі до 2030 року

Компанія Ford планує витратити 1 мільярд доларів на оновлення заводу в німецькому Кельні для виробництва електромобілів для масмаркету. До 2026 року Ford ще планує виробляти гібридні моделі автомобілів.

"Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління", - заявив президент Ford в Європі Стюарт Роулі.

Ford приєднався до Jaguar, Bentley та інших компаній, які вирішили переходити на виробництво електрокарів на тлі нових обмежень, які вводять в країнах Європи, та введення більш жорстких стандартів щодо викидів.

Як розповіли в BBC, цього року європейські автовиробники чекають на значні штрафи за невідповідність екологічним стандартам щодо викидів, а низка країн Європи взагалі планує заборонити продаж автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.