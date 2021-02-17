Ford хоче повністю перейти електромобілі у Європі до 2030 року

Ford став першим найбільшим автовиробником, який анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі. Компанія планує перейти на електромобілі до 2030 року.
Про це повідомляє агентство BBC.
Компанія Ford планує витратити 1 мільярд доларів на оновлення заводу в німецькому Кельні для виробництва електромобілів для масмаркету. До 2026 року Ford ще планує виробляти гібридні моделі автомобілів.
"Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління", - заявив президент Ford в Європі Стюарт Роулі.
Ford приєднався до Jaguar, Bentley та інших компаній, які вирішили переходити на виробництво електрокарів на тлі нових обмежень, які вводять в країнах Європи, та введення більш жорстких стандартів щодо викидів.
Як розповіли в BBC, цього року європейські автовиробники чекають на значні штрафи за невідповідність екологічним стандартам щодо викидів, а низка країн Європи взагалі планує заборонити продаж автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.
Нагадаємо, минулого року Еммануель Макрон заявив, що Франція повинна стати провідним виробником електромобілів у Європі. Для досягнення цих цілей уряд країни мав виділити 8 млрд євро.
Додамо, у вересні минулого року парламент ухвалив за основу законопроекти №3477 і №3476, щоб звільнити від податків ввезення електрокарів і комплектуючих.