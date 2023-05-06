"Фонтан" дістає висоти будинку. В Києві стався прорив водогону

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал телеканалу "Київ".

Зазначається, що аварія сталась на вулиці Велика Васильківська. Тиск води настільки сильний, що "фонтан" дістає дахи багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві, вчора 5 травня, у Шевченківському районі, провалилися дорога через комунальну аварію. Рух транспорту було обмежено.

Тим часом до 10 червня, через проведення ремонтних робіт, обмежено рух на вулиці Милославській на лівому березі столиці.

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