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У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта)

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 17:38
У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта) Фото: у Києві обмежать рух однією з вулиць (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталія Кава

Киян та гостей столиці попередили про те, що на лівому березі Києва буде частково обмежено рух однією з доріг. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомили у відомстві, на вулиці Милославській, що у Деснянському районі, буде частково обмежено рух. Обмеження буде діяти до 10 червня та пов'язане з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття.

"Покриття оновлюють на ділянці від вулиці Миколи Закревського до вулиці Оноре де Бальзака", - сказано в повідомленні.

У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта)

Фото: у Києві обмежать рух однією з вулиць (t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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