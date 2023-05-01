У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта)
Киян та гостей столиці попередили про те, що на лівому березі Києва буде частково обмежено рух однією з доріг. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як повідомили у відомстві, на вулиці Милославській, що у Деснянському районі, буде частково обмежено рух. Обмеження буде діяти до 10 червня та пов'язане з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття.
"Покриття оновлюють на ділянці від вулиці Миколи Закревського до вулиці Оноре де Бальзака", - сказано в повідомленні.
Фото: у Києві обмежать рух однією з вулиць (t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.
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