"Фонтан" достигает высоты дома. В Киеве произошел прорыв водопровода

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал телеканала "Киев".

Отмечается, что авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что "фонтан" достигает крыш многоэтажных домов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, вчера 5 мая, в Шевченковском районе, провалилась дорога из-за коммунальной аварии. Движение транспорта было ограничено.

Между тем, до 10 июня, из-за проведения ремонтных работ, ограничено движение на улице Милославской на левом берегу столицы.

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